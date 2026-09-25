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Почему внезапно начинает подергиваться глаз: причиной могут быть несколько привычных вещей
Подергивание глаза, как правило, не является поводом для паники. Однако иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек, а в других случаях этот симптом уже требует внимания врача.
Подергивание века — распространенное явление, которое чаще всего не представляет опасности и проходит само по себе. Однако его могут вызвать вполне обыденные вещи — от недосыпания и стресса до чрезмерного употребления кофе.
Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.
Легкое непроизвольное сокращение мышц века называется миокимией. Чаще всего подергивается нижнее веко одного глаза, реже — верхнее. Такие движения обычно кратковременны, безболезненны и могут периодически повторяться.
Почему дергается веко
Единой причины такого состояния нет. Нередко подергивания возникают на фоне сразу нескольких факторов. Например, человек мало спит, переживает стрессовый период и при этом пьет больше кофе, крепкого чая или энергетических напитков.
Глаза могут реагировать и на длительное пребывание перед экраном. Сухость, раздражение или дискомфорт из-за контактных линз заставляют чаще моргать и прищуриваться. А привычка тереть уставшие глаза может еще больше усилить неприятные ощущения.
Среди других возможных факторов называют курение и некоторые лекарственные средства. Если глаз начал подергиваться после назначения нового препарата или изменения его дозировки, об этом следует сообщить врачу. Самостоятельно отменять назначенное лечение не следует.
В то же время распространённое объяснение, связанное с недостатком магния, не следует воспринимать как очевидную причину. Само по себе подергивание века не является доказательством дефицита, поэтому принимать добавки наугад из-за этого симптома не рекомендуется.
Как избавиться от подергивания века
Если других симптомов нет, в первую очередь стоит попробовать наладить сон, больше отдыхать и на некоторое время сократить потребление кофеина. Во время длительной работы за компьютером полезно регулярно делать короткие перерывы, отводить взгляд от экрана и не тереть глаза.
Если вас беспокоит сухость или раздражение глаз, по поводу выбора подходящих капель лучше проконсультироваться с врачом, офтальмологом или фармацевтом. Также можно проследить, когда именно возникают подергивания — например, после недосыпания, большого количества кофе или нескольких часов работы перед монитором.
Когда нужно обратиться к врачу
Медицинская консультация необходима, если веко продолжает подергиваться в течение нескольких недель, симптом усиливается или во время спазма глаз полностью закрывается. Обратиться к специалисту также стоит, если стало сложно открывать глаз, опускается веко или непроизвольные движения распространились на другие мышцы лица.
Не следует игнорировать покраснение, отек или выделения из глаза. А помутнение или двоение в глазах, слабость или необычные движения на одной стороне лица требуют медицинского обследования.
В большинстве случаев периодические подергивания века носят временный характер и не свидетельствуют о каком-либо серьезном заболевании.
Напомним, ранее мы сообщали, что учёные обнаружили, что сетчатка глаза может многое рассказать о возрасте человека и не только.