Чому раптово починає сіпатися око: винними можуть бути кілька звичних речей

Чому сіпається око: основні причини посмикування повіки / © Credits

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Посмикування повіки — поширене явище, яке найчастіше не становить небезпеки та минає самостійно. Однак спровокувати його можуть цілком буденні речі — від недосипання та стресу до надмірної кількості кави.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Легке мимовільне скорочення м’язів повіки називають міокімією. Найчастіше сіпається нижня повіка одного ока, рідше — верхня. Такі рухи зазвичай нетривалі, безболісні та можуть періодично повторюватися.

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Чому сіпається повіка

Однієї універсальної причини такого стану немає. Нерідко посмикування з’являється на тлі одразу кількох чинників. Наприклад, людина мало спить, переживає стресовий період і водночас п’є більше кави, міцного чаю чи енергетичних напоїв.

Очі можуть реагувати й на тривале перебування перед екраном. Сухість, подразнення або дискомфорт через контактні лінзи змушують частіше моргати й примружуватися. А звичка терти втомлені очі здатна додатково посилити неприємні відчуття.

Серед інших можливих чинників називають куріння та деякі лікарські засоби. Якщо око почало сіпатися після призначення нового препарату або зміни його дозування, про це варто розповісти лікарю. Самостійно скасовувати призначене лікування не потрібно.

Водночас поширене пояснення про нестачу магнію не варто сприймати як очевидну причину. Саме лише посмикування повіки не є доказом дефіциту, тому приймати добавки навмання через цей симптом не рекомендують.

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Як позбутися посмикування повіки

Якщо інших симптомів немає, насамперед варто спробувати нормалізувати сон, більше відпочивати та на певний час скоротити кількість кофеїну. Під час тривалої роботи за комп’ютером корисно регулярно робити короткі перерви, відводити погляд від екрана та не терти очі.

Якщо турбує сухість або подразнення очей, щодо вибору відповідних крапель краще проконсультуватися з лікарем, офтальмологом або фармацевтом. Також можна простежити, коли саме виникає посмикування — наприклад, після недосипання, великої кількості кави чи кількох годин роботи перед монітором.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Медична консультація потрібна, якщо повіка продовжує сіпатися протягом кількох тижнів, симптом стає сильнішим або під час спазму око повністю заплющується. Звернутися до фахівця також варто, якщо стало складно відкривати око, опускається повіка або мимовільні рухи поширилися на інші м’язи обличчя.

Не слід ігнорувати почервоніння, набряк чи виділення з ока. А затуманення або двоїння в очах, слабкість чи незвичні рухи з одного боку обличчя потребують медичного обстеження.

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У більшості випадків періодичне посмикування повіки є тимчасовим і не вказує на серйозне захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені виявили, що сітківка ока може чимало розповісти про вік людини і не тільки.

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