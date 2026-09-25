ТЦК скасував відстрочку студента через пропуски занять і мобілізував його: що вирішив суд

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

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На Закарпатті територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував студента денної форми навчання, самовільно скасувавши його відстрочку через нібито невідвідування занять.

Про деталі судової справи повідомляє «Судово-юридична газета».

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Як ТЦК скасував відстрочку студента

Інцидент розпочався 5 червня 2026 року, коли комісія ТЦК скасувала відстрочку студента. Підставою для цього став рапорт офіцера мобілізаційного відділення, який стверджував, що юнак порушує графік навчального процесу та не відвідує пари.

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Того ж дня хлопця мобілізували, а вже 6 червня зарахували до військової частини, хоча за даними реєстру він і далі офіційно мав діючу відстрочку.

Чи має право військкомат контролювати відвідуваність занять

Представники ТЦК в суді наполягали, що оскільки метою відстрочки є навчання, то прогули свідчать про використання цього права не за призначенням. Проте суд відхилив ці аргументи.

По-перше, ТЦК не надав жодних доказів того, що студент дійсно пропускав заняття. По-друге, судді наголосили, що питання відвідуваності та виконання індивідуального плану регулюються виключно між студентом та навчальним закладом. Поки студента офіційно не відрахували з університету, він має законне право на відстрочку від мобілізації.

Що вирішив суд

Суд також скасував наказ військової частини про зарахування студента на службу. Хоча військові діяли чітко за документами від ТЦК, судді пояснили: незаконні дії не можуть мати законних наслідків. Тому, якщо сам наказ ТЦК про мобілізацію був незаконним, то й усі подальші рішення щодо служби хлопця автоматично є недійсними.

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Хоча закон прямо не вказує незаконну мобілізацію як причину для демобілізації, суд вирішив, що скасування наслідків призову — це єдиний спосіб відновити права хлопця.

Тому суд зобов’язав військову частину звільнити студента зі служби. У рішенні наголосили: за помилки держорганів має відповідати держава, а потреби мобілізації не є виправданням для порушення закону.

Відстрочка від мобілізації в Україні — останні новини

Варто нагадати, в Україні триває воєнний стан і мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має оформлену відстрочку чи бронювання.

Водночас закон передбачає категорії військовозобов’язаних, які за певних умов мають право на відстрочку від призову. Серед них — студенти, аспіранти, докторанти та інші здобувачі освіти.

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У 2026 році сам лише студентський квиток не гарантує відстрочки від мобілізації. Її дають залежно від форми навчання та лише тим, хто здобуває наступний рівень освіти послідовно і вперше.

Українці з чинною відстрочкою від мобілізації тепер можуть змінити її підставу через ЦНАП, водночас попередня відстрочка продовжуватиме діяти на весь час розгляду нової заяви.

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