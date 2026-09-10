Студента з відстрочкою не випустили до Словаччини: що вирішив суд

Суд роз'яснив різницю між відстрочкою від призову та правом на перетин державного кордону під час воєнного стану / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову студента, якому прикордонники не дозволили виїхати з України до Словаччини. Хлопець мав відстрочку від призову та документи про навчання в іноземному університеті, однак суд дійшов висновку, що цього було недостатньо для перетину кордону за правилами, чинними на той момент.

Про це свідчить справа №520/12649/22, передає «Судово-юридична газета».

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Спір стосувався спроби виїзду через пункт пропуску «Шегині» 30 вересня 2022 року, коли в Україні діяв воєнний стан.

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Студент показав документи про навчання

Чоловік прибув до пункту пропуску, щоб вирушити до Словаччини для продовження навчання у Технічному університеті в Кошицях. Під час паспортного контролю він пред’явив закордонний паспорт, приписне посвідчення з відміткою про відстрочку від призову, довідку для виїзду за кордон здобувачів освіти, документ про зарахування на перший курс денної форми навчання за програмою «Промисловий менеджмент», а також квитанцію про оплату проживання в гуртожитку.

Попри це, прикордонники відмовили йому у виїзді. Підставою стало те, що на той момент документи чоловіка не підтверджували передбачене чинними правилами право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Студент не погодився з рішенням та звернувся до суду. Він просив визнати відмову прикордонників протиправною і скасувати її.

Ба більше, позивач вимагав стягнути 30 тис. грн моральної шкоди, 30 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу та судовий збір.

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Суд встановив, що чоловік справді був зарахований до Технічного університету у Кошицях на денну форму навчання. Також довідка від 26 серпня 2022 року підтверджувала його право на відстрочку від призову під час мобілізації. У документі також було зазначено про відсутність заперечень військкомату щодо його виїзду за кордон для продовження навчання.

Чому суд не встав на бік студента

Позивач вважав, що наявність відстрочки означала для нього право залишити Україну. Він посилався, зокрема, на гарантовану Конституцією свободу пересування.

Натомість прикордонний орган заперечив проти позову та заявив, що діяв відповідно до законодавства, яке регулювало перетин кордону під час воєнного стану.

Суд погодився з позицією прикордонників. У рішенні зазначено, що право громадянина вільно залишати територію України не є абсолютним і може обмежуватися законом. В умовах воєнного стану відповідні обмеження визначаються, зокрема, законодавством про воєнний стан і мобілізацію та встановленими Кабміном правилами перетину державного кордону.

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Ключовим для справи став пункт 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну №57.

Правила для студентів змінили

Суд звернув увагу на те, що спочатку цей пункт Правил, запроваджений постановою Кабміну №383 від 29 березня 2022 року, дозволяв перетинати кордон під час воєнного або надзвичайного стану, зокрема, іншим військовозобов’язаним, які не підлягали мобілізації.

До цієї категорії належали, серед інших, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчалися за денною або дуальною формою. На той момент норма не розмежовувала студентів українських та іноземних закладів освіти.

Однак така редакція діяла лише протягом одного дня — 1 квітня 2022 року.

Вже постановою Кабміну №399, яка набула чинності 2 квітня, до пункту 2-6 внесли зміни. Зокрема, передбачили, що відповідна норма не поширюється на категорії здобувачів освіти, визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Таким чином, на 30 вересня 2022 року сам факт навчання не давав студенту права на виїзд з України.

Відстрочка і право на виїзд — не одне й те саме

Окремо суд наголосив на різниці між відстрочкою від призову та правом на перетин державного кордону. Те, що студент денної форми навчання не підлягав призову під час мобілізації, означало наявність у нього відстрочки. Проте це не звільняло його від військового обов’язку та не створювало права на виїзд за межі України.

За висновком суду, для перетину кордону необхідно було надати документи, які відповідно до чинних на той момент нормативних актів підтверджували таке право.

Суд встановив, що необхідних підстав позивач не мав.

Суд зазначив, що обмеження права на виїзд у цій ситуації було пов’язане з особливим режимом воєнного стану та необхідністю забезпечення оборони держави. Це обмеження було співмірним і не мало ознак свавільного втручання у права позивача.

Суддя послався і на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 17 серпня 2023 року у справі №380/7792/22.

У підсумку Харківський окружний адміністративний суд відмовив студенту в задоволенні позову. Рішення прикордонників про відмову у перетині кордону не скасували, а вимоги про компенсацію моральної шкоди та витрат також залишили без задоволення.

Нагадаємо, відстрочки для студентів працюватимуть по-новому. Передбачено, студенти зможуть зберігати відстрочку від мобілізації у разі відрахування та переведення до іншого закладу освіти.

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