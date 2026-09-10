Європа готується до найгіршого сценарію: які стратегічні об’єкти опинилися під прицілом РФ

Удар по КПП «Табаки» / © ДСНС

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Польським спецслужбам вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного зі своїх прикордонних пунктів пропуску в ніч проти четверга, 10 вересня. Урядовці очікують подальших спроб Москви завдати ударів по важливих торговельних маршрутах і прикордонних КПП задля економічної дестабілізації в Польщі.

Про це пише Reuters з посиланням на нову заяву очільника польського уряду Дональда Туска.

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Запобігання атаці та загроза для кордонів

Під час виступу на пресконференції у столиці Словаччини польський прем’єр розповів про успішні спільні дії силовиків. Завдяки оперативній роботі вдалося уникнути трагічних наслідків на кордоні.

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«Минулої ночі завдяки співпраці між нашими службами та їхніми українськими колегами було відвернуто пряму загрозу одному з пунктів пропуску», — повідомив він.

Політик нагадав про нещодавній інцидент в Одеській області, коли російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру між Україною та Молдовою. Тоді внаслідок ворожого удару загинули 2 людини.

«Ми очікуємо подібних дій, спрямованих на пункти пропуску з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі», — наголосив Туск.

Попередження ЦРУ та підготовка Європи

Варшава неодноразово закликала країни на східному фланзі НАТО готуватися до можливих провокацій з боку Російської Федерації, яка розпочала масштабне вторгнення 2022 року. Нещодавно польське керівництво отримало додаткові розвідувальні дані від американських партнерів.

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«Я отримав досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці, що збігається з тим, про що я говорив і попереджав місяцями», — зізнався очільник польського уряду.

Російська сторона наразі жодним чином не прокоментувала ці звинувачення і заяви польського лідера. Натомість європейські політики продовжують розробляти плани реагування на будь-який розвиток подій.

«Ми повинні передбачити різні сценарії, і Польща, і вся Європа мають бути готові до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС», — резюмував Дональд Туск.

Атаки на пункти пропуску під час війни

Україна межує з 7 державами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білоруссю — і має розгалужену інфраструктуру митних переходів. Після початку повномасштабного вторгнення кордони з РФ і Білоруссю були повністю закриті через пряму безпекову загрозу з цих територій.

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Сполучення з дружніми європейськими країнами та Молдовою зберігається, що забезпечує критично важливі експортні й гуманітарні маршрути. Щоб зруйнувати цю логістику, російські окупанти цілеспрямовано б’ють по залізничних коліях, мостах, складах та безпосередньо по прикордонних пунктах пропуску.

Ворог регулярно атакує південні рубежі дронами-камікадзе, намагаючись повністю паралізувати рух транспорту. Зокрема, 6 вересня через масований російський удар тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Орлівка» в Ізмаїльському районі.

Ще трагічніші наслідки мала нічна атака 9 вересня, коли безпілотники влучили по міжнародному автомобільному переходу Старокозаче на кордоні з Молдовою. Внаслідок пожежі та руйнувань інфраструктури там загинули 2 цивільні людини, ще 3 зазнали серйозних поранень.

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