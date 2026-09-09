Кривава атака РФ на КПП із загиблими: прикордонники зробили термінову заяву

Атака на пункт пропуску «Старокозаче» / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області, що на кордоні з Молдовою, після смертельної атаки відновив роботу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Повідомлення про поновлення пропускних операцій в пункті пропуску «Старокозаче» після ворожої атаки з’явилося о 15:00.

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Нагадаємо, опівночі 9 вересня Росія атакувала міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області. Внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні люди.

За інформацією прикордонників, загинули двоє мирних громадян, ще троє — поранені. Поранених серед прикордонників чи митників немає.

Речник ДПСУ Демченко уточнив, що росіяни завдали ударів як безпосередньо по території пункту пропуску, так і по прилеглій території. Унаслідок атаки були знищені та пошкоджені транспортні засоби, зокрема автобуси, легкові автомобілі та вантажівки.

Він додав, що це вже п’ятий пункт пропуску на Одещині, який Росія атакувала останнім часом. Чотири з них розташовані на кордоні з Молдовою, ще один — на кордоні з Румунією.

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