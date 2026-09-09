Тіна Кароль раптово скасувала наймасштабніший концерт в її кар'єрі і назвала причину

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Українська співачка та тренерка «Голосу країни-14» Тіна Кароль раптово скасувала наймасштабніший концерт в її кар’єрі.

Артистка готувала велике шоу в київському Палаці спорту. Це мав бути перший сольний концерт виконавиці на цьому майданчику. Тіна Кароль від червня ретельно готувалась. У співачки мала бути унікальна сцена, яка була розташована посеред арени. За словами Тіни Кароль, для проведення концерту необхідно було витратити чотири дні на монтаж та сім на репетиції. Однак шоу все ж таки довелося скасувати. Причиною виявилось погіршення безпекової ситуації в Києві.

Реклама

«Триста людей живуть цим шоу від червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки», — написала Тіна Кароль.

Реклама

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Натомість співачка анонсувала інший концерт, який відбудеться вже в грудні на іншому майданчику. Тіна Кароль говорить, що хоч він буде й не таких масштабів, але всі ті ж її хіти, які так полюбляють прихильники. Всі охочі можуть обміняти квитки на нові, а тим, кому це не вдається, будуть повернені кошти у повному обсязі.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua згадувала, якими були перші виступи українських зірок. Наприклад, співачка Тіна Кароль заспівала на проєкті «Караоке на Майдані», а артистка Оля Полякова давала концерти без фірмової корони.

Новини партнерів

Новини партнерів