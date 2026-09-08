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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого ображати

День, коли категорично не рекомендується ображати інших — це обернеться не лише проти них, а й проти нас самих.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Захід сонця

Захід сонця

Не варто також — як, втім, і завжди — вступати в суперечки з близькими людьми та інтриги, які можуть затівати колеги: наслідки таких конфліктів можуть бути неприємно непередбачуваними, тому краще не ризикувати стосунками з людьми, особливо з тими, хто нам дорогий.

Зате будь-які фінансові питання розв’ятуватимуться легко й вигідно, а прибуток від них може перевершити всі очікування.

Овен

Існує велика ймовірність підписання серйозного — розрахованого на довгострокову перспективу — контракту, над підготовкою якого ви наполегливо працювали останнім часом, — намагайтеся не упустити цей шанс.

Телець

Будь-які справи йтимуть добре, особливо ті, що пов’язані з землею, — від угод купівлі-продажу заміської нерухомості до роботи в саду чи на городі, де саме зараз ще можна збирати пізній урожай.

Близнята

Найкращий спосіб не накликати на себе справедливий гнів керівництва — займатися винятково роботою, не беручи участі в так званому «колективному житті», яке насправді зводиться до обміну плітками.

Рак

Будь-яка угода, яку ви захочете укласти цього дня, має бути добре підготовлена, а її наслідки — ретельно продумані, лише в такому разі вам вдасться отримати очікуваний прибуток, а не збиток.

Лев

Роблячи добро оточенню, ви не тільки зможете потішити своє самолюбство — що для представників вашого знака дуже важливо — але й додасте вагомий «плюс» до власної карми, що теж має значення.

Діва

Важливо стежити за манерою поведінки — не варто грубіянити нікому й навіть підвищувати тон у спілкуванні з оточенням, навіть якщо воно вас дратує: згодом це може зіграти з вами злий жарт.

Терези

Будь-які емоційні сплески — навіть суто позитивні — не найкращим чином позначаться як на вашому сьогоднішньому настрої, так і на психічному стані загалом, тому краще зберігати спокій.

Скорпіон

Позбутися неприємних емоцій, які будуть переповнювати вас у цей час, можна буде лише за допомогою роботи — чим більше ви себе завантажите, тим менше часу залишиться на смуток, який розвіється вже завтра

Стрілець

Цей день сприятливий як для роботи, так і для розв’язання побутових та господарських питань — особливо це стосується ремонту, який ви давно збиралися розпочати — сьогодні для нього найвдаліший час.

Козоріг

Протягом дня обов’язково потрібно знайти час для близьких друзів і родичів, особливо старшого віку — розмови з ними надовго піднімуть вам настрій, який може «погіршуватися» ще від самого ранку.

Водолій

Найголовніше цього дня — перебувати в якомога доброзичливішому та миролюбному настрої, тому, якщо відчуєте, що він змінюється, — негайно змініть вид діяльності: найкраще згадати про своє хобі.

Риби

Цього дня категорично не рекомендується допускати негативних думок, особливо якщо вони стосуються майбутнього: вони можуть швидко втілитися в життя, тому важливо подбати про те, щоб вони мали позитивний характер.

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