Чужі для власної доньки: британське подружжя не визнають батьками дитини через абсурдну причину

Сурогатне материнство обернулося для пари юридичним жахом / © unsplash.com

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Британське подружжя, Адам Фрісбі та Джеймі Корбетт, довгий час планували поповнення у родині та скористалися донорською яйцеклітиною для народження дитини. Однак під час спроби зареєструвати немовля в державній медичній системі чоловіки несподівано наштовхнулися на серйозні юридичні перешкоди.

Про абсурдну ситуацію з батьківськими правами пише LADbible.

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Медична бюрократія: проблеми з реєстрацією

Коли Джеймі прийшов до лікарні, адміністраторка одразу почала вимагати дані про матір немовляти. Чоловік пояснив ситуацію із сурогатним материнством, проте співробітники заявили про неможливість внести таку інформацію до бази даних Національної служби охорони здоров’я.

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Хоча зрештою лікарі поставилися до проблеми з розумінням, у медичній картці дитини з’явилася неприємна примітка. Система офіційно зафіксувала, що жоден із чоловіків наразі не є законним опікуном дівчинки на території Великої Британії.

За чинним британським законодавством, саме американська сурогатна матір вважається єдиною законною родичкою немовляти. Цей статус зберігатиметься за нею до моменту затвердження об’ємного судового наказу, на оформлення якого зазвичай йде до 12 місяців.

Юридична пастка: загроза у разі хвороби

Через таку правову сіру зону родина постійно стикається з серйозним емоційним та психологічним тиском. Навіть попри підтверджене біологічне батьківство одного з чоловіків, медики завжди вимагатимуть офіційної згоди на будь-які серйозні процедури саме від сурогатної матері.

У разі екстреної госпіталізації та потреби у терміновому лікуванні пара просто не зможе самостійно ухвалити рішення. Їм доведеться терміново звертатися за дозволом до Високого суду або шукати сурогатну матір за океаном, що створює пряму небезпеку для життя дитини.

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Суспільний резонанс: петиція та перевірки

Абсурдність ситуації посилюється обов’язковими візитами соціальних працівників, які мають оцінювати придатність пари до батьківства. Подружжя обурюється такими інспекціями вже після народження бажаної дитини і вважає, що подібні перевірки варто проводити ще до початку процесу.

Втомлені від несправедливості чоловіки створили спеціальну петицію для зміни застарілого закону, яка навіть дійшла до стін британського парламенту. Однак довгоочікувані політичні дебати принесли ініціаторам лише глибоке розчарування та відчуття повної безвиході.

Замість вирішення реальної проблеми депутати звели всю дискусію до звинувачень заможних чоловіків в експлуатації жінок. Після цього засідання пара опублікувала спільну заяву, констатувавши, що їхні максимальні зусилля поки не змогли зрушити справу з мертвої точки.

Нагадаємо, німецький політик знищив свою кар’єру заради сім’ї та народження дитини. Він був змушений екстрено скласти свої повноваження після того, як його рішення таємно завести дитину за допомогою сурогатного материнства спровокувало масштабний суспільний скандал та жорсткий партійний бунт.

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