Укрaїнa
221
2 хв

За дитину €70 тисяч: жінка продавала українських немовлят за кордон

З Німеччини екстрадовано ключову фігурантку схеми, що заробляла на сурогатному материнстві.

Дмитро Гулійчук
Торгівля людьми і сурогатне материнство: Розшукану в Німеччині фігурантку схеми арештували

Торгівля людьми і сурогатне материнство: Розшукану в Німеччині фігурантку схеми арештували / © Національна поліція України

З Німеччини екстрадували учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала українських немовлят за кордон.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та Київської міської прокуратури.

Масштабну злочинну схему поліцейські Києва викрили у серпні 2023 року. Тоді правоохоронці викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові. Власники клінік підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

У свідоцтві про народження немовлят вказували батьком іноземця-замовника. У подальшому давало це давало іноземцеві законні підстави вивезти дитину за кордон.

Така «послуга» для іноземця коштувала до 70 тисяч євро за дитину. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро, але в більшості випадків їх не виплачували.

До «бізнесу» було залучено 12 осіб, серед яких: перекладачі, адвокати, медичні працівники, та менеджери. Частину учасників уже засуджено.

Наразі поліцейські розшукали одну з учасниць угруповання на території Німеччини та екстрадували її до України. 50-річна фігурантка підшукувала жінок для участі в програмі сурогатного материнства, контролювала хід перебігу вагітності та примушувала потерпілих дотримуватися суворої конспірації, аби приховувати незаконну оборудку.

Поліцейські повідомили жінці про підозру за низкою статей Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 28 — вчинення кримінального правопорушення організованою групою осіб, ч. 3 ст. 149 — торгівля людьми та ч. 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. За участь в організованій злочинній схемі їй загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що у Сумах горе-мати хотіла продати новонароджену дитину.

