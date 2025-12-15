На Кіровоградщині звинувачують ТЦК у наїзді на чоловіка: що відповіли військові

ТЦК / © Цензор.нет

У селі Новий Стародуб 13 грудня за словами очевидців, група оповіщення ТЦК на авто нібито збила чоловіка на мопеді під час погоні по вузькому провулку. Він отримав важкі травми. Обставини інциденту набули широкого розголосу в Мережі. Цю ситуацію прокоментували у Кіровоградському обласному ТЦК та СП.

Про інцидент повідомили у місцевому пабліку Політична Олександрія.

Версія родини та очевидців

Згідно з інформацією, інцидент стався близько 13 грудня. За словами родичів та очевидців, Олександра Чвалка, який був на мопеді, нібито збив автомобіль Renault Duster білого кольору під час погоні вузьким провулком.

«Водночас односельчани бачили момент наїзду, а також зазначають, що автомобіль мав сліди пошкоджень. За словами сестри потерпілого Ірини. Автомобіль був цивільний, люди — у камуфляжі. Родина дуже переживає, що обставини події можуть бути викривлені, а винні — уникнути відповідальності.Зараз головне — врятувати життя людини», — зазначили у місцевому пабліку.

Додається, що родина потребує фінансової допомоги на лікування чоловіка.

Офіційна заява ТЦК та СП

Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційну заяву, в якій заперечує свою причетність до наїзду. У ТЦК спростовують інформацію про нібито наїзд групи оповіщення на жителя села Новий Стародуб, називаючи її такою, що «не відповідає дійсності».

«13.12.2025 року під час проведення заходів з оповіщення та перевірки військово-облікових документів житель села Новий Стародуб намагався втекти на особистому транспортному засобі, не впоравшись з керуванням вчинив наїзд в металевий паркан. Військовослужбовці групи оповіщення вжили всіх можливих заходів для надання необхідної допомоги та недопущення загрози життю і здоров’ю громадянина. Будь-які умисні протиправні дії з боку військовослужбовців ТЦК та СП не вчинялися», — зазначають у ТЦК.

Також ТЦК закликало громадян не поширювати неперевірену інформацію, яка може підірвати довіру до Сил оборони, та нагадало про обов’язок виконувати законні вимоги уповноважених осіб у період воєнного стану.

Нагадаємо, в Одесі розслідують побиття військовослужбовця, захисника Маріуполя Романа Покидька. За даними громадських активістів, чоловіка побили та висадили з автомобіля співробітники територіального центру комплектування (ТЦК). В Одеському ТЦК повідомили, що призначили службове розслідування.

Також повідомлялося, що на Черкащині сталася сутичка між працівниками ТЦК та ветераном війни, який «відбивав» свого брата.