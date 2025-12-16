Рослинний гороскоп друїдів на 16 грудня: Терезам — легкість, Козерогам — зібраність

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Друга половина грудня — це період внутрішнього уповільнення і тихих підсумків. У цей день важливо берегти ресурс, не перевантажувати себе й обирати прості, перевірені рішення.

Рослинний гороскоп на 16 грудня складено на основі реальних рослин, які традиційно асоціюються зі спокоєм, витримкою, м’якою підтримкою та зібраністю.

Рослинний гороскоп на 16 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує внутрішній тонус. День підходить для активних дій, але лише там, де це справді потрібно. Не варто розпорошувати енергію.

Телець — Календула

Календула приносить відчуття тепла й стабільності. Добре займатися домашніми справами, повертатися до звичних ритуалів і піклуватися про комфорт.

Близнята — Вербена

Вербена допомагає бути гнучкими у спілкуванні. Ви зможете легко адаптуватися до змін і знайти м’яке рішення у складній розмові.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день тиші, простих радощів і турботи про власний стан. Корисно зменшити кількість контактів.

Лев — Лаванда

Лаванда знижує внутрішню напругу. День сприятливий для відпочинку, творчих занять і зменшення очікувань від себе та інших.

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає впорядкувати думки й справи. Добрий момент для завершення завдань і наведення ладу в робочих процесах.

Терези — М’ята

М’ята освіжає сприйняття і полегшує вибір. Ви зможете ухвалювати рішення без сумнівів і зберігати внутрішню рівновагу.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День сприятливий для внутрішніх висновків і спокійного прийняття важливих рішень.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості. Ви зможете стабільно працювати над важливими справами, не втрачаючи енергії.

Козоріг — Розмарин

Розмарин підтримує зібраність і концентрацію. День підходить для відповідальних рішень, планування й роботи з довгостроковими цілями.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає звільнитися від перевантаження. Прогулянка або зміна обставин позитивно вплинуть на настрій і мислення.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїтивне сприйняття. Це день творчості, споглядання і уважного ставлення до внутрішніх відчуттів.

16 грудня варто прожити у рівному темпі: без поспіху, з увагою до тіла й емоцій. Теплі напої, прості справи та тиша допоможуть зберегти внутрішню стабільність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.