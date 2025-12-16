Вчені зробили сенсаційне відкриття щодо впливу вершкового масла та сиру на організм

Масло та сир / © iStock

Скорочення споживання насичених жирів, зокрема вершкового масла та твердих сирів, не призводить до зниження смертності або ризику серцево-судинних подій у людей із низьким і помірним рівнем кардіологічного ризику,

Про це свідчать результати нового масштабного аналізу клінічних досліджень, пише Daily Mail.

В огляді, опублікованому в науковому журналі Annals of Internal Medicine, який охоплює дані 17 рандомізованих клінічних випробувань за участю понад 66 тис. осіб. Дослідження тривали щонайменше два роки, а в окремих випадках — до п’яти років.

Протягом десятиліть насичені жири, що містяться у вершковому маслі, сирі, червоному м’ясі та перероблених продуктах, вважалися одним із ключових чинників розвитку серцево-судинних захворювань. У багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, діють рекомендації обмежувати їхнє споживання до 20–30 грамів на добу залежно від статі.

Однак результати нового аналізу показали, що серед людей без високого початкового ризику інфарктів або інсультів зменшення частки насичених жирів у раціоні не супроводжувалося зниженням загальної смертності або кількості серцево-судинних подій протягом п’ятирічного періоду.

Дослідники зазначають, що зниження споживання насичених жирів справді призводило до зменшення рівня загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які вважають «поганими». Водночас ці біохімічні зміни не завжди трансформувалися у клінічну користь для більшості учасників.

Автори огляду підкреслюють, що позитивний ефект був більш помітним серед людей із високим кардіоваскулярним ризиком. У таких випадках зменшення споживання насичених жирів асоціювалося зі зниженням кількості нефатальних серцевих нападів і інсультів, особливо тоді, коли насичені жири замінювалися поліненасиченими, а не просто виключалися з раціону.

Коментуючи результати, професорка популяційного здоров’я та харчування Кембриджського університету Ніта Фурухі зазначила, що висновки не охоплюють довгострокові наслідки, які зазвичай оцінюють у межах 10-річних моделей ризику. За її словами, на цій підставі передчасно переглядати чинні рекомендації щодо обмеження насичених жирів до менш ніж 10% добової енергетичної цінності.

Вона також наголосила, що вплив насичених жирів залежить від джерела: жири з переробленого м’яса можуть мати інший ефект, ніж жири з ферментованих молочних продуктів. На її думку, фокус дієтичних порад має зміщуватися з окремих нутрієнтів на цілісні харчові продукти.

Своєю чергою професор Том Сандерс із Королівського коледжу Лондона зазначив, що загальнопопуляційні рекомендації спрямовані на зниження середнього рівня холестерину в суспільстві. За його словами, саме такий підхід сприяв суттєвому зменшенню рівня ЛПНЩ за останні десятиліття та залишається важливим елементом профілактики серцево-судинних захворювань.

Окремі експериментальні дослідження також демонструють, що короткострокове споживання великої кількості насичених жирів може швидко погіршувати показники здоров’я, зокрема підвищувати рівень холестерину та накопичення жиру в печінці. Водночас заміна таких жирів на поліненасичені, з риби та горіхів, асоціюється з протилежним ефектом.

Фахівці наголошують, що жири залишаються необхідною частиною збалансованого раціону, однак перевагу варто надавати ненасиченим жирам, зокрема з олійної риби, яку рекомендують вживати щонайменше раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вважають, що навіть одна страва з високим вмістом насичених жирів тимчасово погіршує кровотік до мозку.