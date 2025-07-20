Як яйця та насичені жири впливають на рівень холестерину - дослідження

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Нові наукові дані спростовують поширене переконання про шкоду яєць для серцево-судинної системи. Австралійські вчені з Університету Південної Австралії довели, що саме насичені жири, а не харчовий холестерин, є головним чинником підвищення рівня «поганого» холестерину (ЛПНЩ) у крові.

Про це пише видання The American Journal of Clinical Nutrition.

У рандомізованому контрольованому кросовер-дослідженні взяли участь 61 дорослий з нормальним або помірно підвищеним рівнем холестерину. Метою було оцінити окремий вплив холестерину з їжі (зокрема з яєць) та насичених жирів на ліпідний профіль крові.

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Протягом дослідження учасники по черзі дотримувались трьох різних п’ятитижневих дієт, кожна з яких мала однакову калорійність:

Високохолестеринова, маложирова дієта з двома яйцями щодня.

Дієта з високим вмістом насичених жирів, але без яєць.

Контрольна дієта з високим вмістом і насичених жирів, і холестерину, з одним яйцем на тиждень.

Результати показали, що споживання двох яєць щодня на тлі низького рівня насичених жирів знижувало рівень ЛПНЩ у порівнянні з контрольною дієтою. Навпаки, дієта без яєць, але з високим вмістом насичених жирів, не впливала на «поганий» холестерин. Усі учасники добре дотримувались приписаних режимів харчування.

Ключовим відкриттям стало те, що вміст насичених жирів статистично значуще корелював із підвищеним рівнем ЛПНЩ, тоді як харчовий холестерин — ні. Це ще раз підтверджує: у більшості випадків підвищення холестерину в крові провокує саме вживання насичених жирів, а не продуктів, багатих на холестерин, таких як яйця.

Додатково дослідники вивчали рівні лютеїну й зеаксантину в крові — антиоксидантів, що містяться у жовтках. Вони є добре засвоюваними й можуть позитивно впливати на фізичну активність та ліпідний обмін. Під час споживання яєць їх рівень зростав, однак також збільшувалась кількість дрібних частинок ЛПНЩ, які вважаються більш атерогенними. Це може частково нівелювати позитивний вплив на серцево-судинне здоров’я.

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Автори підкреслюють: хоча вживання двох яєць на день у межах здорової дієти не підвищує рівень ЛПНЩ і навіть може його знижувати, оцінка загального впливу на серцево-судинний ризик вимагає врахування структури часток ліпопротеїнів.

Дослідження було зареєстроване у базі ClinicalTrials.gov (номер NCT05267522). Його фінансування забезпечив Egg Nutrition Center, однак, за словами авторів, спонсор не мав впливу на методику, хід або аналіз результатів дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які корисні компоненти містять курячі яйця, яку кількість їх можна споживати без шкоди для здоров’я.

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