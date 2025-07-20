“Вона — для всіх нас”: Залужний привітав Усика з перемогою

Залужний та Усик / © Валерій Залужний / Telegram

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Посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вернувся до українця Олександра Усика, який здобув переконливу перемогу, підкресливши її символічне значення для всієї нації.

Про це він написав в Telegram.

«Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам», — написав Залужний у своєму зверненні.

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Він підкреслив, що, як і на фронті, в житті немає іншого варіанту, окрім як перемагати. Так само, як і Олександр, кожен українець повинен покладатися на власні сили, важко готуватись і йти до мети.

«Він не лише бився, а й наполегливо готувався. Думав про тих, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне нас усіх», — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання «абсолюта» вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф’юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 — нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев’ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.