ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
845
Час на прочитання
2 хв

“Вона — для всіх нас”: Залужний привітав Усика з перемогою

Залужний емоційно відреагував на перемогу Олександра, яка, за його словами, присвячена всім українцям.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Залужний та Усик

Залужний та Усик / © Валерій Залужний / Telegram

Посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вернувся до українця Олександра Усика, який здобув переконливу перемогу, підкресливши її символічне значення для всієї нації.

Про це він написав в Telegram.

«Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам», — написав Залужний у своєму зверненні.

Він підкреслив, що, як і на фронті, в житті немає іншого варіанту, окрім як перемагати. Так само, як і Олександр, кожен українець повинен покладатися на власні сили, важко готуватись і йти до мети.

«Він не лише бився, а й наполегливо готувався. Думав про тих, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне нас усіх», — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що Усик утретє здобув звання абсолютного чемпіона світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання «абсолюта» вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф’юрі.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 — нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Нагадаємо, Усик удруге здобув перемогу над Дюбуа. Уперше боксери зустрілися в ринзі у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев’ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie