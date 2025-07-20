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- Війна
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Росія вдарила по Сумщині дронами, є загибла та поранені
Ворог атакуваа Свеську та Шосткинську громади дронами.
Увечері 19 липня російські війська здійснили атаку на село Свеської громади в Сумській області, застосувавши чотири ударні безпілотники. Внаслідок влучань спалахнули житлові будинки, одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
«Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка. Згоріли житлові будинки», — зазначив Григоров.
Окрім цього, після масованого обстрілу Шосткинської громади двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу. Госпіталізації вони не потребували — медики надали допомогу амбулаторно.
«Росія продовжує воювати проти мирного населення — і кожен такий удар несе біль, руйнування і непоправні втрати», — додав голова ОВА.
Сумщина залишається однією з найуразливіших прикордонних областей, яка щодня зазнає обстрілів із території Росії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська окупували Яблунівку на Сумщині та просунулися біля кількох населених пунктів.