Росія вдарила по Сумщині дронами, є загибла та поранені

РФ атакувала Сумьску область

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Увечері 19 липня російські війська здійснили атаку на село Свеської громади в Сумській області, застосувавши чотири ударні безпілотники. Внаслідок влучань спалахнули житлові будинки, одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

«Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка. Згоріли житлові будинки», — зазначив Григоров.

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Окрім цього, після масованого обстрілу Шосткинської громади двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу. Госпіталізації вони не потребували — медики надали допомогу амбулаторно.

«Росія продовжує воювати проти мирного населення — і кожен такий удар несе біль, руйнування і непоправні втрати», — додав голова ОВА.

Сумщина залишається однією з найуразливіших прикордонних областей, яка щодня зазнає обстрілів із території Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська окупували Яблунівку на Сумщині та просунулися біля кількох населених пунктів.

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