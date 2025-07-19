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Росіяни окупували ще один населений пункт на Сумщині – DeepState
Російські війська окупували Яблунівку на Сумщині та просунулися біля кількох населених пунктів.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал DeepState.
Зокрема, росіяни окупували Яблунівку на Сумщині.
Також російські військові просунулися біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.
Варто зазначити, що за даними видання Bild, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.