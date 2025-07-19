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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни окупували ще один населений пункт на Сумщині – DeepState

Російські війська окупували Яблунівку на Сумщині та просунулися біля кількох населених пунктів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал DeepState.

Зокрема, росіяни окупували Яблунівку на Сумщині.

Також російські військові просунулися біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.

Варто зазначити, що за даними видання Bild, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.

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