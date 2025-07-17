Загострення на Харківщині: що готують окупанти

Окупанти / © Associated Press

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Російські війська продовжують активізовувати свої дії на Харківському напрямку.

Про це повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

Окупанти намагаються збудувати понтонні переправи через річку Оскіл, аби створити умови для можливого штурму або оточення міста Куп’янськ.

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Особливо напружена ситуація спостерігається поблизу населеного пункту Дворічна. Саме тут російські підрозділи активно перекидають піхоту на західний берег Осколу з метою розширення плацдарму. За словами Шамшина, у планах противника — забезпечити підхід до Куп’янська з півночі та з правого берега річки, що може становити серйозну загрозу для міста.

Втім, українські сили оборони тримають ситуацію під контролем. За словами речника, ворог не досяг успіху у своїх спробах навести переправи для бронетехніки. Аеророзвідка ЗСУ постійно контролює ситуацію на водній поверхні Осколу.

Як тільки помічають техніку, що може бути використана для наведення понтонів, українські військові одразу застосовують усі наявні вогневі засоби для її знищення.

На цей момент противник не має жодної справної понтонної переправи, яка дозволила б перекинути техніку на західний берег річки. Спроби агресора форсувати Оскіл продовжуються, але завдяки злагодженим діям українських захисників ворогу не вдається реалізувати свої плани.

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Нагадаємо, російські війська досягли тактичного просування на східному напрямку Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Це перша зміна лінії фронту в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

Як свідчать геолокаційні відео, оприлюднені 14 липня, окупанти змогли закріпитися на ділянці, яка тривалий час залишалася відносно стабільною. Аналітики зазначають, що російська активність у цьому районі зросла ще у травні 2025 року, а до самого населеного пункту війська РФ просунулися наприкінці червня.