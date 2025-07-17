Обострение на Харьковщине: что готовят оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

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Российские войска продолжают активизировать свои действия в Харьковском направлении.

Об этом сообщил спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин в эфире телемарафона.

Оккупанты пытаются построить понтонные переправы через реку Оскол, чтобы создать условия для возможного штурма или окружения города Купянск.

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Особенно напряженная ситуация наблюдается вблизи населенного пункта Двухлетняя. Именно здесь российские подразделения активно перебрасывают пехоту на западный берег Оскола с целью расширения плацдарма.

Впрочем, украинские силы обороны держат ситуацию под контролем. По словам спикера, враг не добился успеха в своих попытках навести переправы для бронетехники. Аэроразведка ВСУ постоянно контролирует ситуацию на водной поверхности Оскола.

Как только замечают технику, которая может использоваться для наведения понтонов, украинские военные сразу применяют все имеющиеся огневые средства для ее уничтожения.

К настоящему моменту противник не имеет никакой исправной понтонной переправы, которая позволила бы опрокинуть технику на западный берег реки. Попытки агрессора форсировать Оскол продолжаются, но благодаря слаженным действиям украинских защитников врагу не удается реализовать свои планы.

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Напомним, российские войска достигли тактического продвижения на восточном направлении Запорожской области, захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Это первое изменение линии фронта в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

Как свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные 14 июля, оккупанты смогли закрепиться на участке, которое долгое время оставалось относительно стабильным. Аналитики отмечают, что российская активность в этом районе выросла еще в мае 2025 года, а в самый населенный пункт войска РФ продвинулись в конце июня.