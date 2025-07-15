Оккупанты / © Associated Press

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Российские войска продвинулись на восточном направлении Запорожской области и захватили село Малиновка, что к западу от Гуляйполя. Это первое продвижение оккупантов в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

Об этом говорится в новом отчете Американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 14 июля, силы РФ достигли тактического успеха в районе, где долгое время было относительно спокойно. Аналитики отмечают, что российские войска начали активизироваться на этом направлении еще с мая 2025 года, а к Малиновке продвинулись в конце июня.

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Вместе с тем, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник не вел наступательных действий в этом районе, однако нанес авиаудар по Белогорью.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля ВСУ уничтожили 1 036 290 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1230 военных.

Стоит отметить, что по данным издания Bild, Кремль готовит новое наступление на Украину до конца лета, усиливая авиаудары для уничтожения ПВО.