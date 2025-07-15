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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 15 июля: Генштаб обновил данные

За предыдущие сутки россияне потеряли еще 52 артсистемы и три танка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 15 июля ВСУ уничтожили 1 036 290 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 036 290 (+1230) человек,

  • танков – 11022 (+3) ед

  • боевых бронированных машин – 22993 (+6) ед

  • артиллерийских систем – 30346 (+52) ед

  • РСЗО – 1440 (+2) ед

  • средства ПВО – 1194 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245)

  • крылатые ракеты – 3491 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55147 (+122)

  • специальная техника – 3932 (+0).

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио назвал потери РФ погибшими с начала этого года. Так, с января 2025-го Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

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