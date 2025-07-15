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Потери России на 15 июля: Генштаб обновил данные
За предыдущие сутки россияне потеряли еще 52 артсистемы и три танка.
По состоянию на утро 15 июля ВСУ уничтожили 1 036 290 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 036 290 (+1230) человек,
танков – 11022 (+3) ед
боевых бронированных машин – 22993 (+6) ед
артиллерийских систем – 30346 (+52) ед
РСЗО – 1440 (+2) ед
средства ПВО – 1194 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245)
крылатые ракеты – 3491 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 55147 (+122)
специальная техника – 3932 (+0).
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио назвал потери РФ погибшими с начала этого года. Так, с января 2025-го Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.