- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 15 липня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 15 липня ЗСУ знищили 1 036 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 036 290 (+1230) осіб,
танків – 11022 (+3) од
бойових броньованих машин – 22993 (+6) од
артилерійських систем – 30346 (+52) од
РСЗВ – 1440 (+2) од
засоби ППО – 1194 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)
крилаті ракети – 3491 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)
спеціальна техніка – 3932 (+0).