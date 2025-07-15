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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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36
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1 хв

Втрати Росії станом на 15 липня: Генштаб оновив дані

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на ранок 15 липня ЗСУ знищили 1 036 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 036 290 (+1230) осіб,

танків – 11022 (+3) од

бойових броньованих машин – 22993 (+6) од

артилерійських систем – 30346 (+52) од

РСЗВ – 1440 (+2) од

засоби ППО – 1194 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)

крилаті ракети – 3491 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)

спеціальна техніка – 3932 (+0).

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