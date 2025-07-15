ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 липня: кого та як вітати з іменинами

15 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 липня, день ангела

Який сьогодні, 15 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 липня

15 липня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Петра.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, має широкий кругозір. В дорослому віці стає життєрадісним, доброзичливим.

Володимир — давньогерманське ім’я, перекладається як “славний володар”. В дитинстві рухливий, непосидючий. В дорослому віці стає відповідальним, красномовним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві жадає захоплення, активний. В дорослому віці стає непоганим організатором, не слухає чужих порад.

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає над тобою крила, оберігає від усього лихого та наповнює кожен день світлом, спокоєм і добром. Бажаю гармонії в душі, віри в серці й сили для здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем ангела! Сьогодні особливий день — день твого небесного заступника. Нехай його благословення супроводжує тебе в усьому: в справах, у думках, у серці. Бажаю здоров’я, духовної радості, підтримки рідних і натхнення жити у світлі та любові.

***

Зі святом тебе, моя дорога/мій дорогий! Нехай твій ангел завжди буде поряд — у щасливі миті й тоді, коли тобі важко. Нехай він шепоче тобі добрі слова, підказує правильний шлях і захищає твоє серце. Радості тобі, тепла й безмежної любові!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець щодня дарував сили, мир і захист. Хай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і вдосталь добрих людей поруч.

***

У день твого Ангела бажаю, щоб твоє серце було наповнене вірою, душа — світлом, а життя — добром. Нехай святий, ім’я якого ти носиш, веде тебе дорогою правди, допомагає в кожному виборі й береже тебе щомиті.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie