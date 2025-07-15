День ангела 15 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 15 липня

15 липня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Петра.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, має широкий кругозір. В дорослому віці стає життєрадісним, доброзичливим.

Володимир — давньогерманське ім’я, перекладається як “славний володар”. В дитинстві рухливий, непосидючий. В дорослому віці стає відповідальним, красномовним.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві жадає захоплення, активний. В дорослому віці стає непоганим організатором, не слухає чужих порад.

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає над тобою крила, оберігає від усього лихого та наповнює кожен день світлом, спокоєм і добром. Бажаю гармонії в душі, віри в серці й сили для здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Сьогодні особливий день — день твого небесного заступника. Нехай його благословення супроводжує тебе в усьому: в справах, у думках, у серці. Бажаю здоров’я, духовної радості, підтримки рідних і натхнення жити у світлі та любові.

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Зі святом тебе, моя дорога/мій дорогий! Нехай твій ангел завжди буде поряд — у щасливі миті й тоді, коли тобі важко. Нехай він шепоче тобі добрі слова, підказує правильний шлях і захищає твоє серце. Радості тобі, тепла й безмежної любові!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець щодня дарував сили, мир і захист. Хай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і вдосталь добрих людей поруч.

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У день твого Ангела бажаю, щоб твоє серце було наповнене вірою, душа — світлом, а життя — добром. Нехай святий, ім’я якого ти носиш, веде тебе дорогою правди, допомагає в кожному виборі й береже тебе щомиті.