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День ангела 15 липня: кого та як вітати з іменинами
15 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 липня
15 липня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Петра.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, має широкий кругозір. В дорослому віці стає життєрадісним, доброзичливим.
Володимир — давньогерманське ім’я, перекладається як “славний володар”. В дитинстві рухливий, непосидючий. В дорослому віці стає відповідальним, красномовним.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві жадає захоплення, активний. В дорослому віці стає непоганим організатором, не слухає чужих порад.
День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає над тобою крила, оберігає від усього лихого та наповнює кожен день світлом, спокоєм і добром. Бажаю гармонії в душі, віри в серці й сили для здійснення найзаповітніших мрій!
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З Днем ангела! Сьогодні особливий день — день твого небесного заступника. Нехай його благословення супроводжує тебе в усьому: в справах, у думках, у серці. Бажаю здоров’я, духовної радості, підтримки рідних і натхнення жити у світлі та любові.
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Зі святом тебе, моя дорога/мій дорогий! Нехай твій ангел завжди буде поряд — у щасливі миті й тоді, коли тобі важко. Нехай він шепоче тобі добрі слова, підказує правильний шлях і захищає твоє серце. Радості тобі, тепла й безмежної любові!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець щодня дарував сили, мир і захист. Хай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і вдосталь добрих людей поруч.
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У день твого Ангела бажаю, щоб твоє серце було наповнене вірою, душа — світлом, а життя — добром. Нехай святий, ім’я якого ти носиш, веде тебе дорогою правди, допомагає в кожному виборі й береже тебе щомиті.