Рубио назвал потери РФ и Украины погибшими с начала 2025 года

Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте 100 тысяч солдат погибшими.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге.

«Потеря жизней очень беспокоит президента Трампа. Важно знать, что с января этого года с российской стороны они лишились 100 тысяч солдат погибшими. Не ранеными. Я говорю именно о погибших», — сказал глава Госдепа.

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Он уточнил, что у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительны».

По словам дерсекретаря, Трамп считает войны пустой потерей денег и жизней, поэтому сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне.

В завершение он добавил, что окончание войны требует времени и терпения».

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встрече госсекретаря США Рубио с министром иностранных дел России Лавровым.

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