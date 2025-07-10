РФ планирует запускать по 700-1000 дронов в сутки: Зеленский подтвердил

Россия планирует запускать по 1000 дронов в сутки / © tsn.ua

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия планирует запускать против Украины 700-1000 беспилотников в день.

Об этом глава государства сказал в рамках Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

Он подчеркнул, что план России — запугать украинское общество. Именно поэтому воздушные атаки продолжаются ночью по 7-10 часов.

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«Атаки ночью по 7-10 часов. Люди идут в укрытие, и очень правильно. Я им очень благодарен. И после этого, чтобы работала экономика, люди идут на работу, чтобы жить. Они работают. Путин ясно это понимает и хочет такими ударами дестабилизировать наше общество», — сказал Зеленский.

Он подтвердил, что план России — запускать по 700-1000 дронов в сутки. Однако заверил, что Украина будет отвечать.

«И если наши партнеры услышат, мы все будем сбивать. Мы нашли, у нас есть решения, дроны-перехватчики, которые сбивают почти все. Мы сможем это массово производить. Ключ найден — найден украинцами. И американцами… Мы нашли решение как страна. Нам нужны деньги», — подытожил Зеленский.

Ранее нардепка Марьяна Безуглая утверждала, что украинские дроны-перехватчики еще не сбили ни одного «Шахеда», потому что только «законтрактованы» на производство. Сегодня в Минобороны отрицали эту информацию.

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Напомним, в ночь на 10 июля российская армия вновь атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.