Две страны готовы оплатить системы Patriot для Украины / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия готова оплатить две системы Patriot для Украины, а Норвегия предлагает профинансировать еще одну.

Об этом пишет The Guardian.

Он добавил, что другие европейские страны также могут присоединиться к инициативе, как только появится больше ясности относительно расходов и конкретных потребностей.

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Также он сообщил о более детальных планах по получению дополнительных систем Patriot от США при поддержке европейских партнеров. По его словам, состоялся «положительный диалог» с президентом США Дональдом Трампом по поводу этих ключевых систем противовоздушной обороны.

Что касается санкций, то украинский лидер выразил надежду на введение «жестких» мер со стороны руководства США, чтобы помешать России продолжать агрессию против Украины.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot в Украину, но окончательное решение еще не принято.