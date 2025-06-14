Украина имеет деньги на дополнительные системы Patriot: Зеленский объяснил, в чем проблема

Владимир Зеленский / © ТСН

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У Украины есть деньги на дополнительные системы Patriot. Но для этого нужно согласование президента США Дональда Трампа.

Об этом сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Я предлагал президенту Трампа пакет, который мы будем покупать. Мы готовы покупать. Я говорил, некоторыми лидерами Европы они готовы подставить плечи, добавить в финансировании. И для нас это важные вещи, а они зависят от Америки. Да, Америка так сильна страна — это факт», — отметил он.

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К примеру, продолжает Зеленский, системы Patriot есть в США.

«И я хочу их очень сильно для своего народа, для защиты гражданского населения. И мы говорим с европейцами, чтобы найти дополнительные деньги на эти системы. И мы находим эти деньги. И у нас сейчас уже есть такие положительные наработки. Нужно согласование президента Трампа», — заключил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Израиля о возможной передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, еще до нападения ХАМАС 7 октября Украина договорилась с премьер-министром Беньямином Нетаньяху о возможности закупки израильских систем Barak-8.

«Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути. Но потом началось это нападение, и мы не получили соответствующие вещи. Не было смысла говорить, они занимались собой. Впоследствии мы получили информацию, что мы можем рассчитывать на старые модели Patriot. То есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу лгать», — заявил президент.

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