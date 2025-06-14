Україна має гроші на додаткові системи Patriot: Зеленський пояснив, у чому проблема

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

В України є гроші на додаткові системи Patriot. Але для цього потрібно погодження президента США Дональда Трампа.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Я пропонував президенту Трампу пакет, який ми будемо купувати. Ми готові купувати. Я говорив, деякими лідерами Європи — вони готові підставити плечі, додати в фінансуванні. І для нас це важливі речі, а вони залежать від Америки. Так, Америка така сильна країна — це факт», — зазначив він.

Реклама

Наприклад, продовжує Зеленський, системи Patriot є в США.

«І я хочу їх дуже сильно для свого народу, для захисту цивільного населення. І ми говоримо з європейцями, щоб знайти додаткові гроші на ці системи. І ми знаходимо ці гроші. І у нас зараз вже є такі позитивні напрацювання. Потрібно погодження президента Трампа», — завершив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву посла Ізраїлю про ймовірну передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ще до нападу ХАМАСу 7 жовтня Україна домовилася з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху про можливість закупівлі ізраїльських систем Barak-8.

«Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою. Згодом ми отримали інформацію, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати», — заявив президент.

Реклама