Чи отримає Україна ППО: в Держдепі США дали відповідь

Теммі Брюс / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа виступає за забезпечення України сучасними засобами протиповітряної оборони, необхідними для протидії масованим ракетним атакам з боку Росії.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає «Європейська правда».

За її словами, Сполучені Штати залишаються «найбільшим прихильником і захисником України» й активно працюють над тим, щоб українська армія мала змогу ефективно захищати своє небо.

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«Ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік», — наголосила Брюс.

Водночас вона зазначила, що зараз ведуться переговори із європейськими союзниками, які володіють такими системами, щодо можливої передачі їх Україні. Участь у процесі беруть різні інституції, окрім самого Держдепартаменту.

«Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все інше», — уточнила речниця.

Брюс також запевнила, що Сполучені Штати робитимуть усе можливе, щоб підтримати Україну, адже «це не підлягає сумніву».

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«Наша мета — забезпечити закінчення цієї війни, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому», — резюмувала вона.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прокоментував постачання американської допомоги Україні та зазначив, що влітку 2025 року закінчується пакет військової допомоги Джо Байдена, і наразі в американському бюджеті не передбачено нових постачань зброї.

Єдиним можливим джерелом за його словами є прямі контракти з американськими підприємствами.

«Справа у тому, що в США стовідсотково приватний військово-промисловий комплекс. І поки що Трамп приватні контракти не зачепив. Ми до кінця 2027-го року будемо за деякими контрактами отримувати озброєння, які були підписані торік за Байдена. Трамп жодного контракту не зупинив і не розірвав. Так що можливо ми можемо купувати зброю у підприємств США напряму або через посередників. А від держави США ні — все закрийте і забудьте», — казав експерт.

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