Получит ли Украина ПВО: в Госдепе США ответили

Темми Брюс / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа выступает за обеспечение Украины современными средствами противовоздушной обороны, необходимыми для противодействия массированным ракетным атакам со стороны России.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга, передает «Европейская правда».

По ее словам, Соединенные Штаты остаются «самым большим поклонником и защитником Украины» и активно работают над тем, чтобы украинская армия имела возможность эффективно защищать свое небо.

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«Мы хотим, чтобы у них были средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они могли противостоять летящим в их сторону ракетам», — подчеркнула Брюс.

В то же время она отметила, что сейчас ведутся переговоры с владеющими такими системами европейскими союзниками относительно возможной передачи их Украине. Участие в процессе принимают различные институты, кроме самого Госдепартамента.

«Речь идет о боеприпасах, закупках и все остальное», — уточнила спикер.

Брюс также заверила, что Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы поддержать Украину, ведь это не подлежит сомнению.

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«Наша цель — обеспечить окончание этой войны, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом», — резюмировала она.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал поставки американской помощи Украине и отметил, что летом 2025 года заканчивается пакет военной помощи Джо Байдена, и в настоящее время в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия.

Единственным возможным источником, по его словам, являются прямые контракты с американскими предприятиями.

«Дело в том, что в США полностью частный военно-промышленный комплекс. И пока Трамп частные контракты не задел. Мы до конца 2027 года будем по некоторым контрактам получать вооружения, которые были подписаны в прошлом году за Байдена. Трамп ни одного контракта не остановил и не разорвал. Так что, возможно, мы можем покупать оружие у предприятий США напрямую или через посредников. А от государства США нет — все закройте и забудьте», — говорил эксперт.

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