Остановить деятельность ТЦК на период их "реформирования" - нереально: нардеп сообщил детали

ТЦК / © ТСН.ua

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Только отдельные, наиболее эффективные подразделения пополняют свои ряды благодаря рекрутингу, для постоянной мобилизации Украина вынуждена будет и дальше пользоваться услугами территориальных центров комплектования.

Об этом в интервью Radio NV заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко («Слуга народа»).

Нардеп утверждает, что остановить деятельность ТЦК на период их «реформирования» во время горячей фазы боевых действий нереально.

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«Я сам являюсь сторонником рекрутинговой модели, достаточно часто об этом говорил и буду дальше поддерживать. Но проблема в том, что моделью рекрутинга воспользовались эффективные военные организмы, но в большинстве своем, к сожалению, не воспользовались. Это нужно признать», — заявил депутат.

Федиенко отметил, что не может назвать рекрутинговую модель провальной.

«Конечно, нет. Но те, кто хотел записаться со стороны граждан Украины, военнообязанных из-за рекрутинговой модели, они это уже сделали. Они пошли в те военные формирования, которые хотели выбрать для себя», — подытожил он.

Напомним, общее количество обращений в центры рекрутинга в Украине достигло почти 50 тысяч человек. Такие данные Минобороны обнародовало в апреле. Интересно, что доля женщин, обратившихся в центры рекрутинга, составляет 21%.

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