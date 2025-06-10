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ТЦК теперь будет на выбор: Минобороны изменяет правила мобилизации
Минобороны готовит изменения: украинцы смогут обращаться в любой ТЦК, независимо от места прописки. Это должно упростить бюрократию.
Министерство обороны Украины готовит изменения во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В будущем граждане смогут обращаться к любому удобному для себя ТЦК – независимо от места регистрации.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
В настоящее время в случае ошибок в учетных данных гражданам приходится обращаться исключительно в ТЦК по месту регистрации. Нововведение должно изменить эту практику.
"По нашему сценарию, человеку будет достаточно прийти к удобному для него ТЦК, сообщить о своем фактическом месте жительства, обновить информацию - и на этом все", - пояснила Черногоренко.
Ключевое изменение состоит в том, что операторы реестра "Оберег" получат возможность работать с данными граждан независимо от региона.
Черногоренко привела пример:
"Я — сотрудница Печерского ТЦК. Ко мне приходит человек из Житомира, который живет в Киеве. Я своим цифровым ключом спрашиваю в реестре "Оберег" его карточку. Система мгновенно предоставляет доступ — я вношу изменения, заполняю данные, выдаю направление. Все хранится в единой карточке. Нет никакой технической преграды".
Пока что окончательного решения по отмене территориальной привязки нет, но Минобороны активно работает над этим. Ожидается, что изменения упростят бюрократию и повысят удобство для граждан.
Напомним, в Украине скоро смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет . Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13229. Мужчины, достигшие предельного мобилизационного возраста, смогут подписывать годовые контракты.