ТЦК теперь будет на выбор: Минобороны изменяет правила мобилизации

Минобороны изменяет правила мобилизации. / © ТСН.ua

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Министерство обороны Украины готовит изменения во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В будущем граждане смогут обращаться к любому удобному для себя ТЦК – независимо от места регистрации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

В настоящее время в случае ошибок в учетных данных гражданам приходится обращаться исключительно в ТЦК по месту регистрации. Нововведение должно изменить эту практику.

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"По нашему сценарию, человеку будет достаточно прийти к удобному для него ТЦК, сообщить о своем фактическом месте жительства, обновить информацию - и на этом все", - пояснила Черногоренко.

Ключевое изменение состоит в том, что операторы реестра "Оберег" получат возможность работать с данными граждан независимо от региона.

Черногоренко привела пример:

"Я — сотрудница Печерского ТЦК. Ко мне приходит человек из Житомира, который живет в Киеве. Я своим цифровым ключом спрашиваю в реестре "Оберег" его карточку. Система мгновенно предоставляет доступ — я вношу изменения, заполняю данные, выдаю направление. Все хранится в единой карточке. Нет никакой технической преграды".

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Пока что окончательного решения по отмене территориальной привязки нет, но Минобороны активно работает над этим. Ожидается, что изменения упростят бюрократию и повысят удобство для граждан.

Напомним, в Украине скоро смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет . Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13229. Мужчины, достигшие предельного мобилизационного возраста, смогут подписывать годовые контракты.