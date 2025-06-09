В "Резерв+" появятся смарт-контракты: что это такое

Приложение «Резерв+» / © ТСН.ua

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Министерство обороны Украины планирует ввести в приложении «Резерв+» смарт-контракты на военную службу. Так, присоединиться к войску можно будет, подписав контракт прямо в смартфоне.

Об этом заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила в интервью DOU.

«До конца года в „Резерв+“ мы воплотим также смарт-контракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто», — рассказала Черногоренко.

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Она отметила, что смарт-контракт — это документ. Этот контракт будет поступать в систему рекрутинга воинской части. А перед этим будет происходить классический процесс рекрутинга, как в корпорациях.

«Вы подаете заявку, с вами связывается рекрутер, тогда собеседование. И когда есть все взаимные согласования, сможете подписать контракт прямо в телефоне», — объяснила заместитель министра обороны.

К слову, ранее в 2025 году Минобороны ввело программу «Контракт 18-24». Она предусматривает добровольную однолетнюю службу для украинцев в возрасте 18-24 года. Подписываешь контракт и сам решаешь, продлевать или нет после года. Контракт предусматривает около 6 месяцев на фронте в выбранных военно-учетных специальностях (стрелок, гранатометчик, разведчик и т.д.). Финансовые условия: общие выплаты — до 1 млн грн (200 тыс. грн — сразу, 300 тыс. грн — после подготовки, 500 тыс грн — после службы). Ежемесячная зарплата — до 120 тыс. грн + доплаты за боевые задачи; фактически до 2 млн/год.

Кроме того, 6 июня Верховная Рада одобрила законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

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