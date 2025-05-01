Контракт для 60+: в ВСУ объяснили, куда попадут пожилые военнослужащие

Куда попадут в войска украинцы 60+: эксперт объяснил, что будет с контрактами / © ТСН.ua

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Лица от 60 лет, которые будут заключать контракт с Силами обороны Украины, не будут служить в пехоте на передовой.

Об этом сообщил военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный для Украинского радио.

По словам эксперта, в Вооруженных силах около 1,1 млн человек, однако непосредственно на передовой воюют лишь около 300-350 тысяч. Остальные — это специалисты тылового обеспечения.

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«Армия — это не только пехота. Это сотни тысяч людей, занимающихся логистикой, ремонтом, кухней, учебой. Именно на такие позиции могут попасть люди в возрасте 60+, которые заключат контракт с войском», — объяснил Нарожный.

Он привел пример двух братьев-близнецов из 45-й отдельной артиллерийской бригады, которым исполнилось 60, но продолживших службу и работающих водителями топливозаправщиков. Также упомянул 62-летнего полковника артиллерии в отставке, который хотел преподавать в учебном центре.

«На портале lobbyx.army есть немало вакансий — повар, ремонтник роты, начальник вещевого обеспечения, — которые не предполагают участия в боевых действиях. Такие специалисты нуждаются каждый день», — добавил эксперт.

Что касается условий контракта, то они будут стандартными: 25–30 тысяч гривен в месяц, вещевое обеспечение, питание, а также возможность получить статус УБД, если военный будет находиться в зоне боевых действий более трех суток.

Напомним, военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов выступил против этой идеи. Ведь люди после 50 уже не обладают той выносливостью, что молодежь, а обучение новым технологиям дается им сложнее.