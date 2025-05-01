Кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины: детали инцидента

Гжегож Браун / © Associated Press

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Польский политик и кандидат в президенты Гжегож Браун вместе с молодым парнем сорвал со здания мэрии города Бяла-Подляска сине-желтый флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак поддержки Украины.

О происшествии пишет rmf24.pl.

Это произошло в среду вечером, 30 апреля, во время выступления Брауна перед своими сторонниками в рамках избирательной кампании. Сейчас дело расследует полиция.

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«Сотрудники установили личность мужчины, снявшего флаг Украины со здания городского совета. Также подробно анализируются записи по этому инциденту. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру», — сообщила полиция.

Браун подчеркивал, что украинскому флагу не место на здании мэрии польского города, ведь здесь не Украина, поэтому он будет передан ближайшему консульству Украины в РП. Впоследствии он разместил в соцсетях соответствующее видео.

На инцидент отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар, который в Сети X назвал это «сознательной провокацией, направленной против украинско-польской дружбы».

«Давайте противодействовать таким провокациям совместно и решительно. Особенно в период продолжающейся жестокой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность», — отметил Боднар.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении украинскому гражданину корейского происхождения Ли Вон Чолю, который в 2014 году принимал участие в захвате Луганской ОГА и замене украинского флага российским.