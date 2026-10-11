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Дата публикации
Категория
Мир
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The Guardian: Путин открыл второй фронт против Европы: кто стал главной мишенью Кремля

Путин усиливает не только прямое давление на Украину, но и ведет против европейских государств теневую войну.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин

Путин / © Associated Press

Россия рассчитывает, что европейские страны не смогут долгое время противостоять ее намерениям продолжать войну против Украины.

Поэтому Европе необходимо усиливать помощь Киеву, а центральную роль в этих усилиях, по мнению историка и политического обозревателя Тимоти Гартона Эша, играет Германия. Об этом он написал в колонке для The Guardian.

Историк отметил, что диктатор Путин усиливает не только прямое давление на Украину, но и ведет против европейских государств теневую войну. По его словам, главная цель Москвы — «взломать европейскую поддержку Украины, чтобы покорить ее, поскольку считает это жизненно важным для будущего России и своего собственного».

«Европа должна лучше подготовиться к защите от любых гибридных атак, но центральным направлением нашего ответа должно стать удвоение поддержки Украины.

Украина — главная цель Путина. Именно там, и только там, а не в стычке тысяч гибридных ударов, путинская Россия может быть в значительном смысле побеждена и сдержанна», — подчеркнул автор.

По мнению Эша, ныне ведущее место в европейских усилиях по поддержке Украины занимает Германия, которая, по его оценке, делает «именно то, что должна».

С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран, за исключением США. Как свидетельствуют данные Кильского института поддержки Украины, объемы переданного им оружия и другой помощи вдвое превышают соответствующие показатели Великобритании и Франции.

В частности, Германия предоставила 19 таких систем, среди которых пять комплексов Patriot — на две больше, чем Соединенные Штаты.

В то же время, Берлин наращивает собственные оборонные расходы. По последним прогнозам Министерства финансов Германии, в 2028 году они могут составить 154 млрд евро. Эта сумма примерно равна общим прогнозируемым военным расходам России на текущий год.

Отдельно Эш отметил важность политической решимости. В качестве примера он привел действия канцлера Германии Фридриха Мерца, который вечером 3 октября, в 36-ю годовщину объединения страны, отправился поездом в Украину. Вместе с ним приехала многочисленная делегация, в которую вошли представители оборонной промышленности.

«Это также вопрос политической воли. Канцлер Фридрих Мерц продемонстрировал эту волю, отправившись поездом из Германии в Украину вечером 3 октября, в 36-ю годовщину объединения Германии, в сопровождении многочисленной делегации, в которую входили лидеры оборонной промышленности.

Российские удары по гражданским объектам в центре Киева, в частности, по мостам через Днепр, не прекратились в этот день», — отметил автор.

Рассматривая исторический контекст, Эш напомнил, что в прошлом Германия была одним из ведущих мировых держав, чьи действия в значительной степени способствовали русской экспансии. Среди примеров он упомянул пакт Гитлера — Сталина в 1939 году.

В то же время историк отметил, что Германия также представляла для России серьезную угрозу. Во время Первой и Второй мировых войн часть украинских националистов рассматривала противостояние между Германией и Россией как возможность обрести независимость Украины.

Однако, как подчеркнул Эш, эти надежды в конце концов обернулись «колониализмом имперской Германии в первом случае и геноцидным фашизмом Гитлера во втором».

В настоящее время, по словам историка, роль Германии поменялась.

«Теперь Германия действительно привлечена, ценой определенных затрат и рисков для себя, к борьбе за суверенитет Украины», — отметил он.

В то же время Эш поднял вопрос, как долго Германия и другие европейские государства будут готовы помогать Украине и на какие расходы ради этого согласятся.

Самое активное участие Берлина в поддержке Киева, по мнению автора, делает Германию одной из главных целей гибридной войны России. Среди этих действий он назвал инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, угрозы в адрес руководителей оборонных предприятий, а также тайное политическое вмешательство и распространение дезинформации.

Ранее сообщалось, что заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного горючего и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.

Мы ранее информировали, что Путин пытается продвинуть позиции Москвы сразу по нескольким направлениям и рассчитывает, что европейские страны постепенно потеряют готовность и возможность поддерживать Украину.

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