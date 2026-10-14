ВСУ отразили территории сразу на нескольких участках фронта — где продвинулись (карта)

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Силы обороны Украины освободили сразу три населенных пункта и возобновили контроль над частью территорий на других участках фронта.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

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Продвижение ВСУ на фронте. / © Deepstatemap

По их данным, украинские военные освободили Колодцы, Липовое и Зеленую Долину, а также вернули контроль над территориями вблизи Ставков и Шандриголового.

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Что происходит на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Покровском направлении — там украинские защитники остановили 39 атак.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 16 штурмов, на Константиновском - 12, на Гуляйпольском - 10. Еще семь атак отразили на Лиманском направлении и восемь - на Славянском.

На Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий РФ за прошедшие сутки не фиксировали.

В общей сложности российские войска нанесли один ракетный и 87 авиационных ударов, сбросили 283 управляемых авиабомба, применили 9393 дрона-камикадзе и совершили 2780 обстрелов.

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По данным Генштаба, потери РФ в сутки составили около 1650 военных. Силы обороны также обезвредили два танка, бронемашину, 54 артиллерийских системы, РСЗО, девять наземных роботизированных комплексов и 1827 беспилотников.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Ранее украинские военные опровергли сообщения о якобы оккупации села Кияница в Сумской области. В 68-й отдельной егерской бригаде заявили, что на этом участке нет даже накопления российских сил, необходимых для наступления.

В то же время, аналитики ISW сообщали о снижении темпов российского продвижения по сравнению с 2025 годом. По их оценке, РФ не удалось ни обрушить украинский фронт, ни прорвать ключевой оборонительный пояс в Донецкой области.

По подсчетам ISW, в сентябре российские войска захватили 175,54 кв. км территории, в то время как Силы обороны вернули 256,35 кв. км. Таким образом, чистый территориальный баланс месяца аналитики оценивали примерно в 81 кв. км в интересах Украины.

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