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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия больше не достигает прорывов: обзор фронта от ISW

У россиян почти нет продвижений на фронте в Украине, а их заявления об «успехах» чаще всего — это просто преувеличение.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию по отдельным направлениям

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в отдельных направлениях / © Associated Press

Россиянам не удалось ни обрушить украинский фронт, ни разрушить ключевой оборонительный пояс Донбасса. А темпы их продвижения заметно снизились по сравнению с 2025 годом.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, в Сумской области украинские войска продвинулись к востоку от областного центра. Российский военкор признал, что украинские войска удерживают позиции между Малой Рыбицей и Большим Приколом вопреки заявлениям России.

В Харьковской области оккупанты продолжали наступательные операции на севере региона 10 и 11 октября, но не продвинулись вперед.

Кроме того, враг осуществлял наступательные операции вблизи Константиновки и юго-западнее Дружковки вдоль реки Казенный Торец, но не смог продвинуться.

По оценке Института изучения войны, в сентябре российские войска захватили 175,54 квадратного километра, а украинские Силы обороны за то же время вернули 256,35 квадратного километра. Следовательно, чистый баланс месяца составил около 81 квадратного километра в пользу Украины.

Ситуация на фронте — последние новости

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение октября-декабря Россия намерена направить на фронт 300 тысяч человек для того, чтобы оккупировать свободную от россиян часть Донбасса.

Тем временем Силы обороны Украины возобновили контроль над территорией вблизи Калинового. В то же время, российские войска продвинулись возле Васильевки и Шевченко.

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