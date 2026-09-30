Путин собирает новое гигантское войско: куда оно может двинуть в Украине

По данным украинской разведки, Путин начал мобилизацию в России / © ТСН

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Единственное, в чем почти не лжет глава Кремля Владимир Путин касательно войны в Украине — это о намерениях в очередной раз увеличить свое войско для продолжения агрессии.

В своем вчерашнем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию.

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Кроме того, по словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди, в течение октября-декабря Россия намерена направить на фронт 300 тысяч человек для того, чтобы оккупировать свободную от оккупантов часть Донбасса. Об этом Мадяр рассказал в интервью The Telegraph, которое он опубликовал на своем youtube-канале.

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Как изменится война в Украине после мобилизации в РФ

Из-за этого война в Украине может претерпеть изменения даже в формате открытия нового участка фронта — о новых угрозах и вызовах для нашей страны в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Есть три варианта, три сценария того, как может использоваться Россией личный состав, набранный за счет этой общей мобилизации», — говорит Коваленко.

Три сценария ближайшей войны

Эксперт подробно рассказывает, какими могут стать эти сценарии: «Первый: полная концентрация этого ресурса для удерживания временно оккупированных территорий. То есть то, что они оккупировали, будут пытаться удержать. Особенно в тех зонах, где проходят наши контратаки. В первую очередь — южная оперативная зона. Также Лиманское направление, там, где происходит операция «Вивальди». Это усиление Россией своих основных приоритетных наступательных направлений. Это Донецкая область, Славянско-Краматорская агломерация, Константиновско-Дружковское направление, Добропольское. То есть могут распределять свой ресурс по такому сценарию, чтобы ползти в Донецкой области».

Второй вариант, по мнению Коваленко, следующий: «Частичное усиление зоны боевых действий. Особенно усиление тех подразделений, которые имели наибольшие потери в течение 2026 года. Также подготовка открытия второго фронта на территории Украины — то есть, для начала вторжения на другом направлении ради распыления сил обороны Украины на новом участке. По всей вероятности, таким участком может стать Черниговская область. Угроза есть, но я не вижу в этом оперативно-тактического смысла. Если россияне пойдут на такой шаг, то «прострелят колено» сами себе. Прорывного глобального результата у них не будет. Также могут усилить своим личным составом Волчанское или Сумское направления».

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И третий сценарий, по словам Коваленко, таков: «Война против одной из стран НАТО. Ресурс для таких действий у этих границ у них есть. Там сконцентрировано до двух общевойсковых армий. Преимущественно — Ленинградский военный округ, Псковская область. Единственное, чего им не хватает для того, чтобы почти завтра начать войну против какой-нибудь маленькой европейской страны — резервов. И как раз мобилизация может снабдить резервами. Чтобы начать и затем компенсировать потери с учетом ведения боевых действий».

К этому аналитик добавляет: «Если 300 тысяч российского личного состава будут отправлены в Украину, то они смогут несколько месяцев сдерживать наши контратаки и несколько месяцев смогут продолжать ползучее наступление на Донетчине. То есть тот ритм, который мы сейчас видим — он останется, но наши контратаки могут остановиться, фронт со стороны россиян стабилизируется, но долго не продержатся, поскольку истощение и потери будут сказываться. В апреле-мае они, россияне, снова окажутся в том состоянии, когда не смогут сдерживать наши контратаки. При таком сценарии нам главное использовать максимум инструментария, чтобы ускорять и масштабировать их истощение. Просто убивать как можно больше российского личного состава».

По словам Коваленко, то, что недавно Путин увеличил и штатную численность армии на 15,5 тысяч, может свидетельствовать о том, что запланировано создание нового армейского корпуса.

«Эту численность можно рассматривать как подразделение по контролю пограничья. Те, кто задействован в этом контроле сейчас, могут, например, отправляться в боевые подразделения. Или для контроля границы с другой европейской страной для предотвращения прорыва в случае проведения какой-то военной операции», — предполагает военно-политический обозреватель.

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При этом эксперт отмечает, что по состоянию на данный момент Путину достаточно действующих войск.

«Чего ему недостаточно — так это резервов», — уверен Коваленко.

Как это повлияет на мобилизацию в Украине

На этот вопрос аналитик отвечает так: «Мы не сможем ответить количеством на количество».

По мнению эксперта, Украина может делать ставку на технологические решения.

«К примеру, Третий армейский корпус на своем участке держал фронт в 160 км. Он сковывал две общевойсковые армии, приданые подразделения и часть первой танковой армии. При этом они, украинские защитники, не только сковывали и истощали, но и перешли к контратакам. Началась операция, которая сейчас позволяет освобождать территорию Украины. Здесь вопрос не в количестве, а в тактике. Мы видим, как там используется роботизированная компонента. Она является неотъемлемой частью тактических действий. Не просто дроны в воздухе, а наземные роботизированные комплексы разминируют, штурмуют, осуществляют дистанционное минирование», — резюмирует Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие изменения ждут военнообязанных с 1 октября. Кого могут мобилизовать с 1 октября, какие данные нужно обновить в течение семи дней и что известно о последних изменениях в правилах бронирования работников.

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