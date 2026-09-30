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Три знака Зодиака, которым сегодня важно побыть в одиночестве
День, символом которого является парящий в небе орел, располагает прежде всего к духовным поискам.
Как правило, это связано с преодолением собственным слабостей, которые мешают действовать активно и решительно. Чтобы сосредоточиться на внутреннем мире, также необходимо свести общение к окружающими людьми к минимуму.
Сегодня, 30 сентября, сосредоточиться на своем внутреннем мире необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно провести день в одиночестве.
Овен
Овнам звезды рекомендуют отказаться от общения с любимыми людьми: любой разговор может превратиться в скандал. Все нанесенные друг другу и казавшиеся забытыми обиды выплывут наверх из глубин памяти и заставят снова и снова переживать неприятные минуты прошлого.
Дева
Девам лучше не попадаться на глаза начальству, особенно если они чувствуют за собой какой-то грех — например, ошиблись в работе. Впрочем, тем, кто ни в чем ни виноват, тоже не стоит общаться с непосредственным руководством: оно сегодня будет настроено агрессивно.
Водолей
Водолеи сегодня, общаясь с окружающими людьми, вряд ли смогут удержаться в рамках дозволенного: они рискуют наговорить массу неприятных вещей самым разным людям, при этом совершенно не желая их обидеть. Чтобы этого избежать, лучше вообще отказаться от любого общения.
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