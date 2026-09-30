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Астролог назвал знаки Зодиака, которые стремятся контролировать даже неконтролируемое
Стремление контролировать все — как происходящие событий, так и окружающих людей — в той или иной степени свойственно всем.
Жить, чувствуя, что чем-то управляешь, проще, поэтому такое желание вполне понятно и объяснимо. Но есть и те, кто стремится управлять всем — как возможным, так и невозможным.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые стремятся контролировать даже неконтролируемое — например, чувства других людей.
Дева
Девы склонны к тотальному контролю над всем без исключения — от порядка в собственном доме до морального состояния живущих в нем людей. Заметив, что у кого-то из близких испортилось настроение, они могут устроить настоящий скандал, совершенно не понимая того, что таким образом не улучшают, а ухудшают положение.
Скорпион
Скорпионы не любят, когда окружающие их люди проявляют эмоции, которые могут навредить им самим. Так, если подруга, которая обещала посидеть с ребенком, расклеилась из-за ссоры с любимым человеком, они прочтут ей целую лекцию о неприемлемости такого поведения, хотя сами несколько дней назад сами бились в аналогичной истерике.
Козерог
Козероги, контролируя эмоции других людей, преследуют, как им кажется, благие цели намерениями: они не хотят, чтобы те, к кому они хорошо относятся, переживал из-за повода, который того совершенно не стоит. О том, что такое поведение тоже является насилием над чужой личностью, они при этом не думают — как правило, им это и в голову не приходит.
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