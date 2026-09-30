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Астрологический прогноз на 30 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих силах и верить в правильность своих целей.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: существует вероятность травмироваться, поэтому очень важно соблюдать осторожность, а от экстрима в любом его виде — прежде всего во время занятий спортом — лучше и вовсе отказаться.
Питание дня: от мяса в любом его виде и алкоголя необходимо отказаться.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки: поскольку она может вызвать недовольство жизнью и апатию, от нее лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно проводить сезонную обрезку деревьев и кустов.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы и обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показать человеку его будущее — не стоит игнорировать их предупреждения.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты — например, верхних этажей зданий и обрывов на природе.
Цитата дня: «Милосердие может привести тебя к гибели, но иногда оно делает тебя человеком» (Лорел Гамильтон).
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