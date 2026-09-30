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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Беларуси стартовали учения по мобилизационной готовности: что будут отрабатывать

Основной этап военных учений продлится до 2 октября.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Белорусский военный

Белорусский военный / © Сайт Минобороны Белоруси

В Беларуси 29 сентября начались ежегодные учения по мобилизационной готовности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии.

Учения проходят под руководством председателей областных исполнительных комитетов.

Заявленной целью мероприятий является «усовершенствование координации между представителями местных властей и работниками организаций при формировании сил территориальной обороны и подразделений народного ополчения».

В рамках учений будут проводить теоретические и практические занятия. Отдельное внимание будет уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, представителей организаций и военнообязанных территориальных войск.

В Витебской и Гомельской областях соответствующие занятия запланированы на период с 13 по 16 октября.

Ранее сообщалось, что российские вербовщики через соцсети массово привлекают жителей Беларуси на фронт огромными выплатами.

Мы ранее информировали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко и дальше готов предоставлять России территорию, логистику и инфраструктуру Беларуси для ударов по Украине, а потенциальные провокации могут затронуть и страны ЕС.

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