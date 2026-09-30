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В Беларуси стартовали учения по мобилизационной готовности: что будут отрабатывать
Основной этап военных учений продлится до 2 октября.
В Беларуси 29 сентября начались ежегодные учения по мобилизационной готовности.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии.
Учения проходят под руководством председателей областных исполнительных комитетов.
Заявленной целью мероприятий является «усовершенствование координации между представителями местных властей и работниками организаций при формировании сил территориальной обороны и подразделений народного ополчения».
В рамках учений будут проводить теоретические и практические занятия. Отдельное внимание будет уделено индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, представителей организаций и военнообязанных территориальных войск.
В Витебской и Гомельской областях соответствующие занятия запланированы на период с 13 по 16 октября.
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