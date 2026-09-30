Европа готовится к переговорам с Россией? В Германии ожидают их начала

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

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В Германии считают, что переговоры по завершению войны России против Украины могут начаться в скором времени.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, сообщает DW.

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Вадефуль призвал не допустить ситуации, при которой США будут иметь монополию на переговорный процесс по прекращению войны РФ против Украины.

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«Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории», — заявил глава немецкого МИД.

По словам Министра, европейским странам необходимо определить будущий формат отношений с Россией. Для этого, по его мнению, следует провести переговоры.

В то же время Вадефуль заявил, что сейчас есть признаки возможного начала такого процесса в ближайшее время.

«Сейчас есть признаки того, что такие переговоры в скором времени могут начаться», — сказал он.

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Договоренности должны согласовать с Украиной

Вадефуль подчеркнул, что любые договоренности по завершению войны, по его убеждению, должны быть предварительно одобрены Украиной.

В то же время министр считает «совершенно вероятным», что в будущем Европа сможет наладить хорошие отношения с Россией.

«У нас нет никаких претензий к самой России или русскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну», — заявил Вадефуль.

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По его словам, в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а с учетом противостояния с ней.

«В настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мы ранее информировали, что журналист Саймон Шустер вскрыл детали кулуарных переговоров между США и РФ, а также вскрыл, какая роль в них отводится Украине.

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