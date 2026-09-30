- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Европа готовится к переговорам с Россией? В Германии ожидают их начала
Берлин также настаивает, что европейские страны должны участвовать в этом процессе.
В Германии считают, что переговоры по завершению войны России против Украины могут начаться в скором времени.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, сообщает DW.
Вадефуль призвал не допустить ситуации, при которой США будут иметь монополию на переговорный процесс по прекращению войны РФ против Украины.
«Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории», — заявил глава немецкого МИД.
По словам Министра, европейским странам необходимо определить будущий формат отношений с Россией. Для этого, по его мнению, следует провести переговоры.
В то же время Вадефуль заявил, что сейчас есть признаки возможного начала такого процесса в ближайшее время.
«Сейчас есть признаки того, что такие переговоры в скором времени могут начаться», — сказал он.
Договоренности должны согласовать с Украиной
Вадефуль подчеркнул, что любые договоренности по завершению войны, по его убеждению, должны быть предварительно одобрены Украиной.
В то же время министр считает «совершенно вероятным», что в будущем Европа сможет наладить хорошие отношения с Россией.
«У нас нет никаких претензий к самой России или русскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну», — заявил Вадефуль.
По его словам, в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а с учетом противостояния с ней.
«В настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Мы ранее информировали, что журналист Саймон Шустер вскрыл детали кулуарных переговоров между США и РФ, а также вскрыл, какая роль в них отводится Украине.