Германия неожиданно пошла на прямой контакт с Россией: о чем говорили Лавров и Вадефуль

Сергей Лавров и Иоганн Вадефуль встретились в Нью-Йорке

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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первая двусторонняя встреча глав МИД двух стран с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает WELT.

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Встреча прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры продолжались около 20 минут и завершились рукопожатием министров.

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По информации российского МИД, цитируемой WELT, инициатором встречи выступила немецкая сторона. В то же время конкретная повестка переговоров сначала не разглашалась.

Что Вадефуль сказал Лаврову

Во время разговора Вадефуль призвал Россию отказаться от того, что он назвал опасным путем эскалации по Германии, Европе и НАТО. В то же время, по данным германской делегации, глава МИД ФРГ заявил, что возможность возвращения к более конструктивным отношениям между двумя странами остается открытой.

Контакт прошел на фоне попыток найти пути к завершению войны России против Украины и напряженных отношений между Берлином и Москвой.

Лишь несколько дней назад Вадефуль обвинял Россию в усилении гибридных атак против стран, поддерживающих Украину. В ходе заседания Совета Безопасности ООН он заявил, что такие действия Москвы «достигли новый уровень».

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В сентябре Вадефуль также заявлял, что российская угроза достигла границ Германии и призвал усиливать европейскую составляющую НАТО.

Почему отношения Германии и России обострились

В преддверии встречи Вадефуля и Лаврова отношения Берлина и Москвы резко обострились. В сентябре Германия предоставила специальное разрешение на посадку российского правительственного самолета в Кельне, чтобы вывезти сотрудников генерального консульства РФ в Бонне накануне его окончательного закрытия.

В то же время Берлин ужесточал меры безопасности из-за обвинений России в гибридных атаках. В начале сентября Германия впервые обвинила РФ в попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле и объявила о подготовке жесткого ответа.

На этом фоне Москва также сделала ряд резких заявлений в адрес Берлина. 6 сентября Лавров назвал обвинение Германии в адрес России «началом настоящей войны», обвинив немецкие власти в эскалации отношений.

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В то же время, Германия остается одним из ключевых военных и финансовых партнеров Украины. На фоне сокращения американской поддержки роль европейских государств, в частности, Германии, в помощи Киеву возросла.

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