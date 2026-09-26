"Готовятся к худшему сценарию": разведка США раскрыла планы Саудовской Аравии по ядерному оружию

Саудовская Аравия может начать разработку ядерного оружия / © ТСН

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Саудовская Аравия не исключает возможности в будущем разработать программу создания ядерного оружия. Об этом говорится в оценке американской разведки, переданной Конгрессу США. У документа есть гриф секретности, однако его выводы уже стали известны законодателям.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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Эта оценка усугубила дискуссию вокруг соглашения администрации Дональда Трампа с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной энергетики. Часть американских законодателей опасается, что договоренности могут создать для Эр-Рияда технические возможности, которые впоследствии можно использовать для военной ядерной программы.

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Что предусматривает ядерное соглашение США и Саудовской Аравии

Как сообщает Reuters, соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве США и Саудовская Аравия заключили в июле. Она предполагает строительство в королевстве ядерных реакторов с использованием американских технологий, а также позволяет Эр-Рияду обогащать уран и перерабатывать ядерные отходы.

Именно возможность обогащения урана вызывает больше всего вопросов у сторонников нераспространения ядерного оружия. Такой процесс необходим для работы атомной энергетики, но при дальнейшем повышении уровня обогащения полученный материал можно использовать и для создания ядерного оружия.

По условиям соглашения, первоначально Саудовской Аравии разрешается обогащать уран до уровня менее 5%. После дополнительного исследования и письменной договоренности этот лимит может быть повышен до 20%.

Еще один спорный момент — система международных проверок. Соглашение не обязывает Саудовскую Аравию присоединиться к так называемому Дополнительному протоколу МАГАТЭ, предусматривающему более широкие возможности для проверки ядерных объектов. В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стороны работают над механизмами, которые дадут агентству дополнительные полномочия для контроля за чувствительными ядерными операциями.

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Почему США опасаются ядерной гонки

Критики договоренностей считают, что доступ Саудовской Аравии к полному ядерному топливному циклу может изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность вызывает возможность того, что ядерная программа станет военной, если региональное противостояние обострится.

Саудовские власти уверяют, что ее ядерная программа будет носить исключительно мирный характер. Министр энергетики страны Абдулазиз бин Салман заявил, что она будет развиваться с высоким уровнем ответственности и прозрачности.

В Государственном департаменте США также отметили, что Вашингтон не поддерживает и не будет поддерживать программу создания саудовского ядерного оружия. В администрации Трампа утверждают, что соглашение содержит необходимые меры по нераспространению ядерного оружия.

В то же время группа американских сенаторов-демократов в письме госсекретарю Марко Рубио заявила, что договоренность отходит от предыдущих ограничений и потенциально открывает Эр-Рияду путь к обогащению урана и созданию ядерного оружия. Это позиция критиков соглашения, а не установленный факт о намерениях Саудовской Аравии.

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Что может сделать Конгресс США

Соглашение сейчас проходит 90-дневный период рассмотрения в Конгрессе США. Законодатели могут попытаться заблокировать ее, однако для преодоления возможного президентского вето нужно большинство в две трети голосов.

Сторонники договоренностей отмечают экономические и энергетические преимущества сотрудничества. Для США это возможность усилить связи с Саудовской Аравией и конкурировать с Россией и Китаем в сфере ядерных технологий.

Отдельным вопросом остается позиция Саудовской Аравии по отношению к Ирану. Последствия возможного распространения ядерного оружия в регионе уже обсуждали американские чиновники. В частности, советник Трампа Кит Келлог предупреждал, что если ядерное оружие появится в Иране, аналогичный путь может выбрать Саудовская Аравия, а за ним другие государства региона.

Саудовская Аравия и ядерная угроза на Ближнем Востоке — последние новости

В этом месяце стало известно о новой активности Ирана у одного из ключевых ядерных объектов страны. МАГАТЭ зафиксировало строительные работы вблизи ядерного комплекса в Исфахане, что привлекло дополнительное внимание к дальнейшей судьбе иранской ядерной программы.

В то же время противостояние Ирана с США напрямую задело и страны региона. В июле Саудовская Аравия открыто вступила в войну против Ирана, нанеся удары по связанным с Тегераном группировкам в Ираке.

Уже в сентябре Тегеран выдвинул Вашингтону условия для завершения войны и заявил, что в случае новой эскалации может атаковать американские военные базы в регионе. В то же время Иран не планирует выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя иранское чиновник предупредил, что дальнейшие действия США могут изменить эту позицию.

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