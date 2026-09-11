Иран снова активизировался у ядерного объекта: МАГАТЭ заговорило о строительных работах

Флаг Ирана / © Reuters

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о признаках строительной активности на горе Пикекс в Иране.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Инспекторы МАГАТЭ не проводили осмотр туннельного комплекса изнутри. В то же время спутниковые снимки зафиксировали новое движение на объекте, расположенном недалеко от главного иранского завода по обогащению урана к югу от Тегерана.

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«Есть определенные признаки движения вокруг этой строительной площадки», — отметил Гросси.

В то же время глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство не располагает конкретной информацией о характере работ, которые сейчас проводятся на объекте.

Заявление Гросси прозвучало после решения Совета управляющих МАГАТЭ передать ядерный вопрос Ирану в Совет Безопасности ООН. Инспекторы агентства не смогли подтвердить состояние или место хранения иранских запасов урана, близких к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп также заявлял об активности на Пикексе. По его словам, Ирану не стоит «играть», поскольку в противном случае Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар.

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Объект Пикекс расположен в горах Загрос, примерно в 220 км к югу от Тегерана. Его строительство началось после атаки на иранский цех по производству центрифуг шесть лет назад.

Как рассказал Гросси, после атаки Иран заявил о намерении перенести все оборудование в тоннеле внутри горы, чтобы защитить объект.

Израиль и США требуют от Ирана закрыть программу центрифуг и прекратить обогащение урана. Центрифуги используют для разделения изотопов урана — это ключевая технология для производства ядерного топлива.

Решение Совета управляющих МАГАТЭ, принятое в среду, может создать предпосылки для новых ударов по иранским ядерным объектам. Трамп неоднократно заявлял, что предотвращение создания Ираном ядерного оружия является причиной войны с Исламской Республикой.

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На этой неделе в Иране предостерегли западные страны от превращения МАГАТЭ в инструмент войны. Представитель Тегерана заявил, что атаки Израиля и США в июне 2025 года стали доказательством скрытых намерений сторонников соответствующего решения.

Отдельно Гросси выразил обеспокоенность увеличением числа стран, рассматривающих возможность приобретения и использования ядерного оружия. По его словам, подобная тенденция связана с ростом количества конфликтов и войн.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы фактически взяли под контроль Иран в результате американской военной операции.

Мы ранее информировали, что Россия несколько лет тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты, способные угрожать американским военным кораблям.

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