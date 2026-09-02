Тайное ракетное соглашение Москвы и Тегерана: FT раскрыла, что Россия передает Ирану

Иран.

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Россия в течение нескольких лет тайно помогает Ирану разрабатывать новый класс сверхзвуковых крылатых ракет, способных представлять угрозу американским авианосцам и другим военным кораблям на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в расследовании Financial Times.

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По данным издания, секретная программа носит кодовое название C430L и стартовала в 2023 году. К ней привлекли опытных российских специалистов по ракетным технологиям. Основная цель — помочь Тегерану создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий крылатой ракете долго лететь со скоростью, что в несколько раз превышает скорость звука.

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Эксперты считают, что подобная технология может использоваться в противокорабельных и наземных крылатых ракетах. Благодаря высокой скорости и полёту на малой высоте, такие ракеты оставляют системам ПВО и ПРО значительно меньше времени на обнаружение и перехват.

"Это передача из России стратегически важной военной технологии, которую иранцы хотели получить в течение десятилетий", - заявил эксперт по иранским ракетам Фабиан Гинц. По его оценке, реализация такой программы вряд ли могла происходить без одобрения высшего руководства РФ.

Российские инженеры ездили в Иран

По данным FT, программу координировали российский государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" и НПО "Машиностроение". Российские чиновники и инженеры не раз посещали Иран еще до подписания контракта в конце 2023 года.

К 2025 году российские специалисты уже получали от Ирана технические материалы и результаты летных испытаний двигателя, анализировали их и посылали Тегерану рекомендации по усовершенствованию конструкции.

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Иран уже создал и опробовал прямоточный двигатель, однако доказательств того, что разработанная с помощью российской помощи сверхзвуковая крылатая ракета уже находится на вооружении, пока нет.

В то же время утечка переписки свидетельствует, что сотрудничество продолжалось и в 2026 году: Россия готовила технические отчеты для Тегерана, а стороны обсуждали следующий этап программы.

Кремль, Рособоронэкспорт, НПО Машиностроение и правительство Ирана не ответили Financial Times на запросы о комментарии.

Ранее сообщалось, что в баллистических ракетах РМ-48У, которые российские кафиры запускают по Украине из комплексов С-400 и С-300ПМ, обнаружили французские лазерные модули 3SP Technologies, предназначенные для гироскопов.

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