Таємна ракетна угода Москви й Тегерана: FT розкрила, що Росія передає Ірану

Іран - Росія

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Росія протягом кількох років таємно допомагає Ірану розробляти новий клас надзвукових крилатих ракет, здатних становити загрозу для американських авіаносців та інших військових кораблів на Близькому Сході.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

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За даними видання, секретна програма має кодову назву C430L і стартувала 2023 року. До неї залучили досвідчених російських фахівців із ракетних технологій. Основна мета — допомогти Тегерану створити прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє крилатій ракеті тривалий час летіти зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку.

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Експерти вважають, що така технологія може використовуватися у протикорабельних та наземних крилатих ракетах. Завдяки високій швидкості та польоту на малій висоті такі ракети залишають системам ППО та ПРО значно менше часу на виявлення і перехоплення.

«Це передача з Росії стратегічно важливої військової технології, яку іранці хотіли отримати протягом десятиліть», — заявив експерт із іранських ракет Фабіан Гінц. За його оцінкою, реалізація такої програми навряд чи могла відбуватися без схвалення найвищого керівництва РФ.

Російські інженери їздили до Ірану

За даними FT, програму координували російський державний експортер озброєнь «Рособоронекспорт» та НВО «Машиностроение». Російські чиновники й інженери неодноразово відвідували Іран ще до підписання контракту наприкінці 2023 року.

До 2025 року російські фахівці вже отримували від Ірану технічні матеріали та результати льотних випробувань двигуна, аналізували їх і надсилали Тегерану рекомендації щодо вдосконалення конструкції.

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Іран уже створив і випробував прямоточний двигун, однак доказів того, що розроблена за російської допомоги надзвукова крилата ракета вже перебуває на озброєнні, наразі немає.

Водночас витік листування свідчить, що співпраця тривала і 2026 року: Росія готувала технічні звіти для Тегерана, а сторони обговорювали наступний етап програми.

Кремль, «Рособоронекспорт», НВО «Машиностроение» та уряд Ірану не відповіли Financial Times на запити про коментар.

Раніше повідомлялось, що у балістичних ракетах РМ-48У, які російські окупанти запускають по Україні з комплексів С-400 та С-300ПМ, виявили французькі лазерні модулі 3SP Technologies, призначені для гіроскопів.

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