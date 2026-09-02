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Сестра королевы Камиллы оказалась замешана в скандале и втянула в него короля Чарльза
Младшая сестра королевы Камиллы - Аннабель Эллиот - получает ежемесячную зарплату от благотворительного фонда короля Чарльза III.
Монарх в очередной раз оказался в центре скандала из-за финансового управления своими учреждениями. На этот раз спор разгорелся вокруг его фонда, «Королевского фонда», благотворительной организации, финансирующей брендинговые и розничные проекты, в которой сестра королевы Камиллы, Аннабель Эллиот, в настоящее время работает штатным советником.
История начинается с реорганизации королевского двора после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году, пишет vanitatis.
Аннабель Эллиот по профессии дизайнер интерьеров, много лет женщина работала на герцогство Корнуолл, которым владел ее зять Чарльз. Однако, став наследником престола и приняв на себя управление герцогством, принц Уильям решил уволить ее и расторгнуть контракт. По словам источников, близких к делу, это решение было продиктовано не качеством ее работы, а сменой руководства.
Нынешний скандал возник из-за того, что король Чарльз вновь нанял Аннабель в свой собственный фонд. Обеспокоенность вызывает не только само назначение, но и полное отсутствие прозрачности в его организации внутри фонда: в отличие от герцогства Корнуолл, которое всегда публиковало информацию о своих трудовых отношениях с Аннабель, королевский фонд держал это соглашение в секрете.
Члены попечительского совета Фонда короля открыто выразили удивление по поводу этой новости, заявив, что их никогда заранее не информировали о найме или о размере заработной платы, назначенной сестре королевы. Такое отсутствие прозрачности противоречит обязательствам учреждения соблюдать образцовое поведение и финансовую беспристрастность.
Организация, со своей стороны, отреагировала, выпустив заявление, в котором категорически отрицает какие-либо попытки сокрытия информации. Фонд защищает назначение, утверждая, что Эллиот — высококвалифицированный и опытный консультант с многолетним стажем, чья обширная экспертиза в области дизайна интерьеров является бесценным активом для проектов организации.