Сестра королевы Камиллы оказалась замешана в скандале и втянула в него короля Чарльза

Аннабель Эллиот и королева Камилла / © Getty Images

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Монарх в очередной раз оказался в центре скандала из-за финансового управления своими учреждениями. На этот раз спор разгорелся вокруг его фонда, «Королевского фонда», благотворительной организации, финансирующей брендинговые и розничные проекты, в которой сестра королевы Камиллы, Аннабель Эллиот, в настоящее время работает штатным советником.

История начинается с реорганизации королевского двора после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году, пишет vanitatis.

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Королева Камилла и Аннабель Эллиот / © Getty Images

Аннабель Эллиот по профессии дизайнер интерьеров, много лет женщина работала на герцогство Корнуолл, которым владел ее зять Чарльз. Однако, став наследником престола и приняв на себя управление герцогством, принц Уильям решил уволить ее и расторгнуть контракт. По словам источников, близких к делу, это решение было продиктовано не качеством ее работы, а сменой руководства.

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Нынешний скандал возник из-за того, что король Чарльз вновь нанял Аннабель в свой собственный фонд. Обеспокоенность вызывает не только само назначение, но и полное отсутствие прозрачности в его организации внутри фонда: в отличие от герцогства Корнуолл, которое всегда публиковало информацию о своих трудовых отношениях с Аннабель, королевский фонд держал это соглашение в секрете.

Аннабель Эллиот и королева Камилла / © Getty Images

Члены попечительского совета Фонда короля открыто выразили удивление по поводу этой новости, заявив, что их никогда заранее не информировали о найме или о размере заработной платы, назначенной сестре королевы. Такое отсутствие прозрачности противоречит обязательствам учреждения соблюдать образцовое поведение и финансовую беспристрастность.

Организация, со своей стороны, отреагировала, выпустив заявление, в котором категорически отрицает какие-либо попытки сокрытия информации. Фонд защищает назначение, утверждая, что Эллиот — высококвалифицированный и опытный консультант с многолетним стажем, чья обширная экспертиза в области дизайна интерьеров является бесценным активом для проектов организации.

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